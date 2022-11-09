حصدت عضو هيئة التدريس بقسم دراسات المعلومات في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.رهام عيسى الشاهين «جائزة القادة الجدد» في المؤتمر السنوي الخامس والثمانين لجمعية علوم وتكنولوجيا المعلومات ASIS&T العريقة، والذي عقد في مدينة بيتسبيرغ الأميركية في الفترة بين 28 أكتوبر الماضي والأول من نوفمبر الجاري.



كما مثلت د.الشاهين فرع الشرق الأوسط بالاجتماع العام لقادة فروع الجمعية، والذي أقيم على هامش المؤتمر، حيث أطلعت الحضور على أهم إنجازات الفرع خلال العام الماضي، إضافة لأبرز الخطط المستقبلية.



تضمن برنامج المؤتمر أكثر من 150 محاضرة وندوة علمية، وشارك فيه ما يقرب من 400 باحث وأكاديمي ومتخصص في مجال علوم وتكنولوجيا المعلومات جمعهم الاهتمام بتطوير طرق تخزين واسترجاع وتحليل وإدارة وأرشفة المعلومات.



يذكر أن جمعية علوم وتكنولوجيات المعلومات ASIS&T تأسست عام 1937 وتضم فروعا تغطي 8 مناطق جغرافية حول العالم.