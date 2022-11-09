

أسامة أبوالسعود



أشاد رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» سعد العجمي بإعلان الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد خالد البدر عن الحدث التاريخي لتشغيل مصفاة الزور واستكمال تشغيل وحدات المرحلة الأولى لمصفاة الزور وانطلاق عمليات أكبر مصفاة تكرير نفط في العالم.



وقال العجمي في تصريح صحافي ان هذا الحدث التاريخي يثبت يوما بعد يوم مدى كفاءة وقدرة ابناء الكويت من عمال شركة كيبك على تحدي الصعاب وتحقيق اهم الانجازات على مستوى العالم وخاصة ان تنفيذ اغلب مراحله تمت خلال أزمة «كورونا».



وأشاد العجمي بسواعد عمال شركة كيبك ومواصلتهم العمل ليل نهار وخاصة الزملاء في مجموعات العمليات، والصيانة والخدمات الفنية والهندسية، والصحة والسلامة والبيئة، والأمن والإطفاء، لتحقيق هذا الانجاز التاريخي وغيره من الانجازات الكبيرة، مشيدا في الوقت ذاته بإدارة الشركة وما توفره من مناخ يشجع على العمل والإبداع.



ولفت الى ان تشغيل المصفاة الأولى هو البداية ومن ثم تتلوها خطوات تشغيلية متعاقبة لتشغيل المصفاتين الثانية والثالثة للوصول نحو التشغيل الكامل بالطاقة التكريرية القصوى لواحدة من أكبر مصافي التكرير في العالم.