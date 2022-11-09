محمد راتب



أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مي البغلي قرارا وزاريا بتولي رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية سابقا علي فهد الفهد منصب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.



وتوجه الفهد في تصريح لـ «الأنباء» بالشكر للوزيرة البغلي على ثقتها به لإدارة الاتحاد وإعادة ترتيب العمل التعاوني وتعزيز دوره الفاعل في الأمن الغذائي لاسيما في هذه المرحلة المهمة.



الجدير بالذكر أن المدير المعين علي الفهد حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال وماجستير علوم العسكرية، وقد شغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية سابقا، وشارك في العديد من الدورات بالعمل التعاوني، إضافة إلى عمله مستشارا تعاونيا وعضوا في لجنة العمل التعاوني، وإصداره كتاب «التشريعات التعاونية».