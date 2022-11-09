اكد رئيس وفد الكويت الى الاجتماع الاول لفريق الخبراء العرب المعني بوضع بروتوكول للتعاون في مجال حماية المستهلك مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة عبدالرحمن المطيري حرص الكويت على تعزيز التعاون مع الدول العربية في مجال حماية المستهلك وتبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات من اجل حماية المستهلك بالكويت والدول العربية.



واشار المطيري في هذا السياق الى تأجيل الموافقة على موضوع «المنصة الالكترونية الخاصة بحماية المستهلك العربي» لمدة شهر لإعطاء فرصة للدول لإبداء مرئياتها وملاحظاتها حول هذا المقترح الذي اعدته مصر بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بهذا الشأن.



وذكر أن الاجتماع ركز على مناقشة مشروع بروتوكول للتعاون في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية اعدته الامانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك في ضوء ملاحظات وردت من بعض الدول العربية.



واضاف المطيري ان مشروع البروتوكول يتضمن ست مواد حول اهدافه ومدة سريانه وسبل تبادل الخبرات والدعم الفني وحماية المستهلك.



وأوضح ان البروتوكول يهدف الى بناء وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الاطراف فيه في مجال التعاون لحماية المستهلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بين الدول الاعضاء.



واشار الى أن البروتوكول يهدف كذلك الى تقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى الى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المستهلك أو تطويرها.



ويضم وفد وزارة التجارة والصناعة المشارك في اعمال الاجتماع الأول للفريق (مفتوح العضوية) من الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك الذي يستمر يومين مدير إدارة حماية المستهلك خلاف الرشيدي.