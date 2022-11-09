محمد الجلاهمة



استطاع رجال الجمارك في مطار الكويت ضبط وافدين بحوزتهما ما يقارب 434 كبسولة مؤثرات عقلية ونحو نصف كيلو من مادة القرطوم المخدرة، وذلك بعد وصولهما إلى البلاد.



وكان أحد المفتشين الجمركيين اشتبه في وافد عربي بعد علامات ارتباك رصدت عليه وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على ما يقارب 434 كبسولة مؤثرات عقلية. وحول الضبطية الثانية، فقد تم الاشتباه في وافد آسيوي قدم من موطنه وبتفتيش أمتعته عثر على 10 أكياس بلاستيكية بداخلها مادة القرطوم المخدرة، والتي تزن نحو نصف كيلو غرام، كان قد أخفاها بين الملابس.



من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، إن نسبة ازدياد عمليات ضبط المهربين في المطارات تدل على فراسة وفطنة المفتشين والمفتشات بالجمارك، شاكرا جميع منتسبي الإدارة العامة للجمارك، ومحذرا كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.