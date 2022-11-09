الخسوف يبدأ 9.17 صباحاً بتوقيت الكويت ويستمر ساعة و25 دقيقة



قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان فترة منتصف هذه الليلة تقريبا سنشهد الظاهرة الفلكية المعروفة باسم «قمر الدم».



واضاف: تبرز هذه الظاهرة جراء حدوث خسوف كلي للقمر، اي عندما يكون القمر والارض والشمس على خط مستقيم واحد، عندئذ يدخل القمر في منطقة ظل الارض، ويصبح القمر في مناطق ظل الارض الحالكة، حيث يبدو القمر وكأنه تم طلاؤه باللون الاحمر، ولذلك اطلق عليه «قمر الدم».



وتابع الخبير الفلكي: يبدأ الخسوف الكلي الليلة في الساعة الخامسة وسبعة عشر دقيقة وينتهي في الساعة السادسة واثنين واربعين دقيقة حسب توقيت مدينة نيويورك التوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يعادل في بدايته في الساعة التاسعة وسبعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت الكويت، وستستغرق مدة الخسوف الكلي ساعة كاملة وخمسا وعشرين دقيقة.



وأشار الى ان ظاهرة خسوف القمر تحدث في منتصف الشهر الهجري وتكون دائما بين يومي 14 و15 الشهر الهجري، مبينا ان هذا الخسوف الكلي هو آخر خسوف كامل للقمر سوف يحدث خلال السنوات الثلاث القادمة، وسيكون القمر كاملا في هذا الشهر (نوفمبر)، وسيبلغ أقصى درجات السطوع في الساعة السادسة صباحا حسب توقيت نيويورك أو شرق الولايات المتحدة أي في الساعة 2 بعد الظهر في الكويت.



وتابع: هذا الخسوف الكلي أو قمر الدم كما يسميه بعض الفلكيين لا يمكن رصده في المنطقة العربية وتحديدا الشرق الأوسط والخليج العربي، لكن يمكن رصده من شمال ووسط أميركا، إلى جانب بعض الأجزاء الشمالية من أميركا الجنوبية، وحيث ان حدوث هذا الخسوف الكلي سيحدث في منطقة المحيط الهادي فإن سكان جزر هاوي سيكونون قادرين على متابعة كل أطوار هذه الظاهرة الفلكية.