عمادي: الوزارة تنتهج الشفافية في شغل «الإشرافية» ابتداء من الإعلان ومروراً بالاختبارات والمقابلات





أسامة أبو السعود



أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي على حرص الوزارة الانتهاء من تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في إدارات وقطاعات الوزارة المختلفة بعد تعميم ديوان الخدمة المدنية بإنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر بوقف شغل الوظائف الإشراقية واستئناف شغل هذه الوظائف. وقال عمادي إن الوزارة بدأت بالعمل على بحث من تنطبق عليه شروط شغل هذه الوظائف والإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة، وبدأت المقابلات الشخصية لمن تنطبق عليهم الشروط المقررة لشغل هذه الوظائف. وبين أن الوزارة تنتهج الشفافية في عملية شغل الوظائف الإشرافية ابتداء من الإعلان ومرورا بالاختبارات والمقابلات قبل أن يتم تسكين هذه الوظائف.



وصرح عمادي بأنه تأكيدا لمبدأ الشفافية فإن الوزارة تعلن في بوابة الأوقاف تحت أيقونة التعاميم أسماء من تنطبق عليهم الشروط لكل وظيفة إشرافية تقرر مقابلة المرشحين لها ويمكن لكل موظف في الوزارة الدخول الى بوابة «الأوقاف» لمعرفة ما اذا كان من ضمن المرشحين لهذه الوظيفة الإشرافية من عدمه.