أعار الممثل والمخرج الأمريكي شون بن، الذي طالته عقوبات روسية لانتقاده الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا، تمثال الأوسكار الخاص به إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال بن بينما كان جالسا إلى جوار الرئيس الأوكراني في حفل شرفي "إنه (تمثال الأوسكار) مجرد تعبير رمزي وبسيط". "عندما تنتصر، أعده إلى ماليبو".

وذكر مكتب زيلينسكي أن الرئيس الأوكراني منح بن وسام الاستحقاق تكريما لدوره في تعزيز العلاقات، ودعم وحدة الأراضي الأوكرانية ومساعدتها في زيادة شعبيتها. ويصور بن حاليا فيلما وثائقيا في أوكرانيا ويقوم بثالث زيارة له إلى ذلك البلد منذ اندلاع الحرب.

وأظهر مقطع مصور الرجلين في طريقهما لمشاهدة لوحة تذكارية تحمل توقيع بن بتاريخ 24 فبراير شباط، يوم الغزو الروسي على أوكرانيا، مثبتة وسط رصيف في "طريق الشجاعة" الذي افتتحه زيلينسكي في أغسطس آب لتكريم أصدقاء أوكرانيا.

وقال زيلينسكي الذي كان من قبل ممثلا ساخرا في خطابه المصور ليل الثلاثاء إن بن "يفعل كل ما وسعه لمساعدتنا على حشد دعم دولي" منذ أن زار العاصمة الأوكرانية يوم الغزو (الروسي)".

وأضاف أن هذا الطريق يعبر عن امتنانا لشخصيات بارزة تدافع عن الحرية إلى جانب الأوكرانيين، لكنه أيضا "تذكرة لجميع الأجيال المقبلة من الأوكرانيين أن أشخاصا وقوات وقطاعات مختلفة اتحدت معا من أجل أن ننتصر".

ومن بين شخصيات أخرى كرمها زيلينسكي، رؤساء المفوضية الأوروبية ولاتفيا وبولندا ورؤساء وزراء التشيك وبولندا وسلوفينيا وبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق