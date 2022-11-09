الرشيدي: نسعى للقضاء على الفقر وتمكين الفقراء والمساكين من العيش الكريم



أكد المدير العام لجمعية الصفا الخيرية الإنسانية د. محمد الرشيدي، "حرص الجمعية على تمكين الإنسان في شتى الجوانب، وفقاً لمبادئ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية"، موضحا أن "الجمعية قامت الأسبوع الماضي بتوزيع عدد 150 ماكينة خياطة على الأرامل في اليمن، لمواجهة أعباء الحياة وتوفير مصدر دخل لهن لإعالة أسرهن والإنفاق على أطفالهن الأيتام.

وأوضح الرشيدي أن «الصفا الإنسانية» تسعى من خلال مشروع «تمكين وإعفاف» إلى تمكين الفقراء من العيش الكريم ، وإغنائهم عن ذل السؤال، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، وجعلهم أفرادا فاعلين في مجتمعاتهم؛ مبيناً أنها قامت بتنفيذ العديد من مشاريع التمكين في مختلف بلدان العالم ومن ذلك توزيع مكائن الخياطة والأبقار الحلوب والمناحل المتنقلة وورش اللحام وورش الخراطة ومعدات تصنيع الجبن بالإضافة إلى إقامة مزارع الأبقار ومشاغل الخياطة والمخابز الوقفية ومزارع الفواكه التي وفرت الفرص الوظيفية لآلاف الفقراء والأرامل والمساكين.

وقال الرشيدي إنه بدعم المحسنين والمحسنات تم توزيع هذه المكائن التي كان لها عظيم الأثر في نفوس هؤلاء الأرامل اللاتي فقدن السند والمعيل، ولكن هذه الأيادي البيضاء لأهل الخير والعطاء امتدت لتشملهم بالعطف والإحسان، مؤكداً أن «الصفا الإنسانية» تحرص على الانتقال بالعمل الخيري من نظرة ضيقة تقتصر على الإحسان إلى المحتاجين إلى التنمية الشاملة للمجتمعات، لتحقيق الاستدامة للعمل الخيري والديمومة للنتائج، وتمكين الفقراء من الاعتماد على أنفسهم، وتوفير قوت يومهم من كسب أيديهم، وذلك في إطار سعيها لدعم ومساندة المشاريع التنموية الموجهة للأرامل والفقراء والمساكين من أجل توفير مصدر تنموي ثابت يضمن لهم الحياة الكريمة، ويساهم في القضاء على الفقر.

ودعا عموم المحسنين والمحسنات إلى المساهمة بدعم مشاريع الجمعية، التي تحرص من خلالها على تلبية احتياجات الفقراء والأرامل والأيتام والمساكين، مبينا أن المساهمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني alsafakw.com، أو عبر الاتصال بالخط الساخن 22233322 المخصص لاستفسارات الداعمين الكرام وتبرعاتهم.