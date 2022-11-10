عبدالعزيز الفضلي



أعلن الوكيل المساعد للقطاع المالي بوزارة التربية يوسف النجار عن تحويل الدفعة الاولى من العام الدراسي لكل روضة 4 آلاف و302 دينار للصندوق المالي المدرسي.



جاء ذلك في نشرة أصدرها النجار لمدارس رياض الأطفال بشأن الاجراءات التنفيذية لنظام الصندوق المالي للعام الدراسي 2022 /2023 وتلقت «الأنباء» نسخة منها، حيث اكد خلالها أن تتولى إدارة الشؤون المالية مراقبة الميزانية والحسابات بتمويل حسابات الصندوق المالي المدرسي على دفعتين، الأولى في بداية العام الدراسي لجميع المدارس ويتم الصرف منها حتى 31/3/2023 ويتم التحويل حسب الحاجة وحسب الرصيد المتوافر لكل جهة على أن يخصم أي مبلغ لم يستهلك خلال العام الدراسي من الدفعة الثانية للصندوق المالي المقررة في أول أبريل من كل عام، ويعتبر «المدير/ المدير المساعد» «المديرة/ المديرة المساعدة» المفوضون في الصرف من الحسابين مسؤولين إداريا ومدنيا وجنائيا عن جميع العمليات المالية المتعلقة بالصندوق المالي المدرسي وحساب الموارد الأخرى، إن وجد، مشيرا الى أن المبالغ الخاصة بحساب تحويلات الوزارة لمدارس الرياض (الصندوق المالي المدرسي) تم تحويلها إلى البنوك للصرف منها حتى 31/3/2023، حيث تم تحويل الدفعة الأولى من العام الدراسي لكل روضة وقدرها 4302 دينار، وتم تخصيص جزء من هذا المبلغ وقدره 750 دينارا للصرف منه على الخبرات التعليمية واحتياجاتها شاملا احتياجات الموسيقى، مع السماح لشراء الوسائل التعليمية والقصص والمجسمات واللوحات الممغنطة والألعاب التربوية شريطة موافقة الموجهة الفنية مسبقا مع توقيع المشرفة الفنية عليها ثم يتم اعتمادها من قبل مديرة الروضة.



وشدد النجار على ضرورة الالتزام بالشروط والإجراءات والمستندات الواجب توافرها في فواتير الصرف من حيث تحويلات الوزارة أو الموارد الأخرى، يجب أن تكون الفواتير أصلية وموقعة من البائع ومسجل بها العنوان ورقم التلفون والتاريخ وأن تكون دون شطب أو تغيير أو تحريف وأن تكون الأصناف المشتراة في حدود الأصناف المصرح بها وبشرط توقيع وختم المديرة على جميع الفواتير، وفي حالة الشراء من الجمعيات التعاونية يرفق شريط ماكينة النقد مع الفاتورة، موضحا استثناء مما سبق تقبل سندات الصرف دون إرفاق الفاتورة في حالات الشراء من الشبرة أو سوق السمك أو النقل من المدارس بحيث لا يتعدى المبلغ المصروف في هذه الحالة 30 دينارا، كما أن أجرة المزارع وقدرها 30 دينارا تعتبر ضمن سلفة الصندوق المالي للرياض فقط على أن تدرج صورة من البطاقة المدنية له مع سند الصرف. وحدد النجار مجالات الصرف لباقي المبلغ من مخصصات الصندوق المالي: قرطاسية وأدوات مكتبية (أحبار ـ أقلام ـ ملفات ـ أوراق تصوير) المجلات المحددة بنشرة إدارة المكتبات ـ تصوير مستندات ـ مواد وخامات متنوعة ـ تحميض أفلام ـ بذور وشتلات ـ صيانة آلات (الطابعة ـ التصوير ـ الفاكس) ـ مجسمات وألعاب تربوية ـ مصاريف بنكية ـ أدوات النجارة ـ أدوات الزراعة ـ أدوات ومواد التنظيف والتعقيم ـ نقل من المدرسة ـ تصليح أقفال ـ تعبئة سلندر الغاز ـ صيانة وتعبئة طفاية الحريق، لافتا الى أن الفواتير التي سيتم اعتمادها لتسوية حساب الصندوق المالي المدرسي والتي تخص صيانة المنشآت كأعمال الصيانة البسيطة والعاجلة والطارئة فقط وبنودها كالتالي: صيانة بسيطة ـ صيانة أعمال النجارة ـ الدهانات البسيطة ـ صيانة وتوريد وتركيب زجاج ـ صيانة الأعمال الصحية البسيطة مثل: تغطية مناهل الصرف وغرف التفتيش ـ تنظيف وصيانة خزانات المياه في حالة وجود ثقب أو إذا فاض الماء منها ـ انسداد أحد المراحيض أو جزء من شبكة الصرف الصحي ـ صيانة وتوريد وتركيب أعمال الكهرباء البسيطة (ومن ضمنها صيانة وإصلاح برادات المياه) صيانة التكييف للوحدات العادية فقط وعلى المدارس والمناطق التعليمية التنسيق مع مراقبات الصيانة في كل منطقة في حال طلب صيانة مختلفة وحسب اللوائح وعدم الاتصال بشركات الصيانة مباشرة، حيث إن هناك إجراءات تعاقدية يجب الالتزام بها ضمانا لحقوق الوزارة.