الأنصاري: الصين بلد غني بثقافته قدم نموذجاً حضارياً مميزاً للعالم.. وشريك وصديق للكويت



أسامة دياب



أعرب أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.عيسى الأنصاري، عن سعادته بحضور افتتاح المهرجان الثقافي الصيني للسينما والطعام، مشيدا بالحضور الهائل والذي يدل على تنوع الثقافة الصينية.



وأشار الأنصاري في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح المهرجان الثقافي الصيني للسينما والطعام بالتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية إلى أن هذا البلد الكبير في عدد سكانه والمتعدد في أعراقه والمتميز في حضوره على الساحة الدولية استطاع أن يقدم للعالم أنموذجا حضاريا به الأمن والأمان والصناعة واحترام الأقليات والأديان والتنوع الذي نفخر به كلنا أبناء الشرق.



ولفت إلى أن الصين بلد داعم للسلام والدول التي تحتاج الى مزيد من الاهتمام في النواحي التعليمية والصحية والإسكانية، كما انه شريك جميل للعالم وصديق للكويت، وهذا دليل على الانسجام في المواقف والتبادل التجاري الكبير بين البلدين في كل المجالات، داعيا الى العمل على تقديم المزيد من الفعاليات الثقافية والتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والمكتبة الوطنية.



بدورها، أكدت مدير عام مكتبة الكويت الوطنية الشيخة رشا الصباح أن العلاقات الكويتية - الصينية امتدت لقرون مضت مرورا بطريق الحرير وصولا الى العصر الحالي، لافتة الى أن الكويت من أولى دول المنطقة التي اقامت علاقات ديبلوماسية مع الصين، وذلك عام 1971 وتطورت العلاقات الثنائية في شتى المجالات.



ولفتت الشيخة رشا الصباح الى القواسم المشتركة بين البلدين، موضحة أن الأمور التي تجمعنا بينهما أكثر من تلك التي تفرقنا، مؤكدة دور مكتبة الكويت الوطنية في إبراز ثقافة الكويت للعالم وعرض ثقافات العالم المختلفة وجلب كل ما هو مفيد الى الجمهور المحلي.



من جانبه، قال السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوي: لقد حافظت الصين والكويت رغم آلاف الأميال التي تفصل بينهما على العلاقات الودية بين شعبيهما، وقبل 51 عاما أصبحت الكويت أول دولة عربية في الخليج أقامت علاقات ديبلوماسية مع الصين، وفي السنوات التالية سارت الصين والكويت يدا بيد وأبدتا التفاهم والدعم المتبادلين.



وأضاف جيانوي: توجنا العلاقات بين البلدين بالتعاون المثمر مما وطد من أوشاج صداقتنا، ومنذ وصولي إلى الكويت في مايو الماضي، تأثرت بالشغف الكبير لأصدقائنا الكويتيين بالصين، والذي كان مرتفعا كارتفاع درجات الحرارة هنا وتأثرت باهتمامهم القوي بالثقافة الصينية، وعندما اتصلت بالشيخة رشا الصباح، تزامنت أفكارنا حول تعزيز التبادلات الثقافية بين الشعبين، ولذلك قررنا تنظيم «المهرجان الثقافي الصيني» بشكل مشترك. وأكدت الشيخة رشا أن المطبخ الصيني مسار لفهم الصين الحقيقية بالنسبة لمن يرغب في تعميق معرفته بتلك البلاد.



وتابع: يسعدنا أن نشارك خبرتنا في التنمية، لكننا لن نصدر أو نجبر الآخرين على اتباع النموذج الصيني، لافتا الى انه من المتوقع أن تنعقد القمة الصينية - العربية والقمة الصينية - الخليجية، اللتان ستتم استضافتهما الشهر المقبل، واللتان ستتضمن لقاءات تاريخية بين الصين والدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي لتبادل الخبرات في مجال التنمية وتعزيز التعاون المشترك.



وذكر أن الصين تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع بقية العالم لتعزيز القيم الإنسانية المشتركة المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديموقراطية والحرية ولدفع بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، وبالتالي تقديم مساهمات جديدة أكبر للقضية النبيلة للسلام والتنمية للبشرية.