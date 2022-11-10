أسامة دياب



أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم بالكويت د.طارق الشيخ على أهمية دور الإعلام في دعم وتعزيز أنشطة الأمم المتحدة ونقل صورة واضحة ودقيقة لمختلف الفعاليات التي تقوم بها الأمم المتحدة في الكويت.



وأضاف الشيخ في تصريح صحافي على هامش حفل الاستقبال الذي أقامه بمناسبة زيارة مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في لبنان وسورية والاردن والكويت مارغو حلو إلى البلاد لإجراء محادثات مع المسؤولين عن الاعلام وعدد من الجهات الإعلامية الشعبية في الكويت بغية توثيق التعاون الثنائي الإعلامي بين الأمم المتحدة والاعلام الكويتي فيما يخص تغطية الأحداث المحلية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ولفت إلى ان مارغو حلو من الإقامات الإعلامية البارزة والتي تتمتع بحضور قوي على مستوى الأمم المتحدة سواء إقليميا أو دوليا، مشيرا إلى حرص الأمم المتحدة على استمرار التواصل مع وسائل الإعلام والمؤسسات الصحافية الكويتية، مبينا ان إدارة الإعلام الدولي في الأمم المتحدة هي المسؤولة عن تغذية ودعم الموظفين الإعلاميين في الأمم المتحدة، وذلك من خلال وضع استراتيجية للمكاتب الإقليمية التابعة لها، مشيرا إلى أنه يتم تحديث هذه الاستراتيجية دوريا.



بدورها، أكدت مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في لبنان وسورية والأردن والكويت مارغو حلو ان زيارتها ليست الأولى للكويت ولكنها تزور البلاد بشكل سنوي للتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة في الكويت، حيث يتم اجراء لقاءات مع المسؤولين عن الإعلام في الكويت وذلك لتسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة وخلق استراتيجية ملائمة تتسق مع تلك الأهداف بما في ذلك توفير المواد والحملات الإعلامية.



ولفتت حلو إلى تنظيم الأمم المتحدة لدورات تدريبية للإعلاميين على تغطية الأحداث المهمة والأماكن الملتهبة في العالم بالإضافة إلى توفير التدريب المستمر للفرق الاعلامية للأمم المتحدة في ظل عالم متغير تتميز أحداثه بالسرعة والتعقيد.



وبينت ان الإعلام العربي بصفة عامة يقوم بدوره على أكمل وجه في تغطية الأحداث في مختلف أنحاء العالم وخاصة الأماكن الملتهبة بصورة حيادية ودقيقة بما يعكس الواقع.