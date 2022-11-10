8 صناديق تقليدية تفوقت على أداء السوق الأول بمكاسبه البالغة 7.2%.. و«بيتك كابيتال» الإسلامي الأعلى بـ 13%



شريف حمدي

يمثــــل أداء مؤشـــــــــرات ومتغيرات البــورصة انعكاسا لأداء الصنـــــــاديق المحلية التي تستثمر بسوق الأسهم الكويتية، إذ حققت المؤشرات مكاسب جماعية لافتة بنهاية الشهر الماضي، وذلك على عكس الشهر الذي سبقه، فعادت بعض الصناديق التي تحولت للخسائر بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي للمنطقة الخضراء على إثر المكاسب المحققة خلال أكتوبر الماضي.



وكان اداء البورصة الكويتية ايجابيا خلال الشهر الماضي على وقع عدة معطيات، أبرزها حالة من التفاؤل بين اوساط المتعاملين جراء افصاحات جيدة لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بما يضمن توزيعات مرضية للمساهمين، فضلا عن استقرار أسعار النفط عند مستوى 95 دولارا للبرميل، لتحقق مؤشرات السوق مكاسب بلغت 3% لمؤشر السوق الأول ومثلها تقريبا للمؤشر العام ونحو 2.8% للسوق الرئيسي، وهو ما تبلور في مكاسب سوقية خلال اكتوبر بلغت 1.3 مليار دينار.



وتراوحت مكاسب الصناديق المستثمرة في سوق الأسهم المحلية خلال الشهر الفائت ما بين 2% ووصلت حتى 6.3% تصدرها صندوق الوطني للأسهم الكويتية المدار من شركة الوطني للاستثمار، وهو مكاسب كبيرة تضاف للمكاسب المحققة من بداية العام لتصل إلى 11.2%، وبذلك تكون 8 صناديق تقليدية تفوقت على اداء مؤشر السوق الأول الذي حقق 7.2% مكاسب منذ بداية العام وحتى نهاية اكتوبر الماضي.



ويتبين من خلال إحصائية أعدتها «الأنباء»، وفقا لتقرير صادر عن شركة كامكو انفست، إن 16 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية، تباين اداؤها خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022، وفيما يلي التفاصيل:



٭ تصدر صندوق كامكو الاستثماري المدار من شركة كامكو انفست اداء الصناديق منذ بداية العام بمكاسب وصلت إلى 11.2%.



٭ جاء بالمرتبة الثانية، صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول المدار من ذات الشركة بنسبة 9.8%.



٭ ثالثا، حل صندوق فرصة المالي المدار من شركة المركز المالي بنسبة مكاسب 9.7%.



٭ رابعا، جاء صندوق الساحل الاستثماري المدار من شركة الساحل للتنمية والاستثمار بمكاسب بلغت 9.2%.



٭ وبالمرتبة الخامسة، حل صندوق الوسم المدار من شركة الكويتية للاستثمار بمكاسب 8.6% من بداية العام.



٭ وحققت باقي الصناديق التقليدية مكاسب تفاوتت بين 1.3% و8.3% كما يظهر من الجدول المرفق، فيما تراجع اداء صندوق الرؤية المدار من «كمفيك» بنسبة 3.8%، علما بأن هذه النسبة تقلصت بنهاية اكتوبر بعد ان حقق الصندوق مكاسب بنسبة 1.47%.



٭ أما على مستوى أداء الصناديق الإسلامية، فتصدرها صندوق الدرة الإسلامي المدار من شركة كامكو إنفست، وذلك بنسبة 7.05%، وهو الصندوق الإسلامي الوحيد القريب من مكاسب السوق الأول من بداية العام.



٭ تلاه صندوق الكويت الاستثماري المدار من شركة الكويتية للاستثمار بنسبة 4.9%، تبعه صندوق المركز الإسلامي المدار من شركة المركز المالي مكاسب بنسبة 3.7%، فيما تراجع اداء صندوق كاب كورب المحلي المدار من شركة كاب كورب للاستثمار بنسبة 3.5%، علما بأن الصندوق قلص جزءا من خسائره بتحقيق مكاسب 1.59% خلال اكتوبر الماضي.



خليجيا، على مستوى الصناديق التقليدية تصدر صندوق الأهلي الخليجي المدار من قبل الأهلي كابيتال القائمة بـ 9.04%، تلاه صندوق مصارف الاستثماري المدار من قبل وفرة للاستثمار الدولي بـ 8.1%، ثم الصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية المدار من الوطني للاستثمار بمكاسب بلغت من بداية العام 7.6%.



وعلى مستوى الصناديق الخليجية الإسلامية، فقد تصدرها بيتك كابيتال للأسهم الخليجية المدار من قبل بيتك كابيتال للاستثمار بنحو 13% هي الأعلى خليجيا، تلاه صندوق الدارج الاستثماري المدار من الاستثمارات الوطنية بـ 1.77%.



482 مليون دينار مكاسب «البورصة» بجلسة أمس



حققت القيمة السوقية مكاسب بجلسة امس بـ 482 مليون دينار بنسبة 1% لتقفز فوق مستوى 48 مليار دينار ببلوغها 48.473 مليار دينار ارتفاعا من 47.991 مليارا أول من أمس.



جاءت هذه المكاسب السوقية على وقع اداء ايجابيا لافتا لمؤشرات السوق بشكل جماعي، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.9% بمكاسب 80.6 نقطة ليصل إلى 8503 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.2% بمكاسب 66.1 نقطة ليصل إلى 5600 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1% بإضافة 75.2 نقطة للمكاسب السابقة ليصل إلى 7571 نقطة. وشهدت سيولة السوق امس ارتفاعا بنسبة 9% بمحصلة 72.6 مليون دينار ارتفاعا من 66.7 مليون دينار أول من امس، تركزت حول اسهم قيادية مثل بيتك وأجيليتي والوطني وزين، بالإضافة لسهم جي اف اتش.



كما ارتفعت احجام التداول بنسبة 19% بكميات 355 مليون سهم، ارتفاعا من 299 مليون سهم أول من امس، واكتست جميع قطاعات السوق باللون الأخضر بنهاية الجلسة تصدرها قطاع التكنولوجيا بـ 5.9%.