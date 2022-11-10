بدأ قراصنة إنترنت في نشر بيانات عملاء بعد سرقتها من أكبر شركة تأمين صحي في أستراليا «ميديبانك»، حسبما قالت الشركة أمس.



ويعتقد أن عملية القرصنة التي وقعت الشهر الماضي طالت بيانات نحو 9.7 ملايين عميل حالي وسابق من عملاء «ميديبانك».



وقال ديفيد كوكزكار الرئيس التنفيذي لـ «ميديبانك» إن بعض البيانات ظهرت على منتدى على شبكة الإنترنت المظلمة، التي لا يكشف فيها عن هوية ناشر المعلومات، يوم الأربعاء بعد أن رفضت الشركة دفع فدية.



وأضاف كوكزكار «نعتذر دون تحفظ لعملائنا».



وتابع «هذا عمل إجرامي يهدف إلى إلحاق الأذى بعملائنا والتسبب في محنة. نحن نأخذ على محمل الجد مسؤوليتنا لحماية عملائنا ونحن على استعداد لدعمهم».



وتعمل «ميديبانك» مع الحكومة الأسترالية والشرطة الاتحادية الأسترالية.



وقالت الشرطة الاتحادية في بيان إنها «تدرك أنه تم نشر معلومات محزنة وشخصية للغاية» وإنها تعمل على تحديد من يقف وراء الاختراق.