عبدالله قنيص



كلف محقق مخفر شرطة الجهراء رجال المباحث بالتحري في واقعة تعرض خليجية للنصب والاحتيال وتزوير توقيع، حسبما ادعت الخليجية في بلاغ تقدمت به الى المخفر.

وبحسب مصدر أمني، فإن خليجية 49 عاما قالت في افاداتها انها تلقت اتصالا من شركة تضمن انها فازت في سحب على تذكرة للعمرة، مشيرة الى انها توجهت الى مقر الشركة بمنطقة شرق وتسلمت التذكرة وطلب منها التوقيع على استلام التذكرة، وفوجئت لاحقا بمطالبات مالية ولدى معرفة سر هذه المطالبة ابلغت بأنها قد وقعت على ايصال امانة.

وأكدت السيدة انها وقعت فقط على نموذج طلب عضوية وخصومات ، وأن هذا الايصال او النموذج طلب التوقيع عليه فقط ولم تبلغ مطلقا أن النموذج هو إيصال امانة. هذا وحملت القضية رقم 409/2022.