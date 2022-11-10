من خلال لجنة مشكّلة برئاسة النيابة العامة وعضوية الادارة العامة للجمارك ووزارتي الداخلية والصحة، تم إعدام أربعة أطنان من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومستحضراتهما، والتي تقرر مصادرتها بموجب قرارات وأحكام قضائية نهائية، وذلك يومي 7-9|11|2022

هذا، وتوجه مدير الإدارة العامة للجمارك السيد/ سليمان الفهد بالشكر إلى إدارة الشؤون القانونية والادارات التوثيقية بالجمارك للجهود التي بذلت في هذا الأمر، كما شكر أعضاء النيابة العامة التي تولت الإشراف على عملية إعدام تلك المواد المخدرة، والمشاركين من وزارتي الداخلية والصحة للتعاون المشترك والتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.