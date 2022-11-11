أعلنت شركة ميزان القابضة عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث حققت إيرادات بلغت 194.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 1.7%، لتبلغ الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 3.1 ملايين دينار، بانخفاض 84%.



فيما سجلت الشركة خسائر بقيمة 6.5 ملايين دينار، بانخفاض 168.4% بسبب تراجع هامش الربح وتسجيل خسائر ائتمان متوقعة، ومن المقرر أن تعقد الشركة مؤتمر المحللين لمناقشة النتائج المالية لفترة الأشهر الأولى الـ 9 من عام 2022 يوم الاثنين الموافق 14 الجاري في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت الكويت.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان: «أثرت التحديات السابقة التي واجهناها خلال النصف الأول من هذا العام بشكل واضح على نتائج الربع الثالث للمجموعة، حيث إن نتائجنا الحالية لا تظهر الصورة الحقيقية لما تمتلكه المجموعة من مهارات وأصول ذات جودة عالية مما يؤهلها لتحقيق نتائج أفضل بكثير من النتائج الحالية.

وعليه ستقوم المجموعة بمعالجة إدارة التكاليف وتحسين مستوى التحصيل للرجوع إلى تحقيق نمو وربحية مستدامة».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة جاريت والش: «سجلت المجموعة نتائج تعكس التحديات التي تم رصدها سابقا وهي على عكس ما كنا نطمح إليه ونسعى إلى تحقيقه.

هذه التحديات تحتم علينا ضرورة التركيز على إحداث تغيير والتوسع في الجهود للتحكم في المصاريف على مستوى المجموعة ككل».



وعلى صعيد الأداء المالي لشركة ميزان خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2022، فقد حقق مجال الأغذية إيرادات بقيمة 131.3 مليون دينار، بارتفاع 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وشكل إيراد مجال الأغذية 67.5% من إجمالي إيرادات المجموعة.

وتتضمن الإيرادات من قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والذي يمثل 52% من إجمالي إيرادات المجموعة، والتجهيزات الغذائية 10.6% والخدمات الغذائية 4.9%.



وقد ارتفعت إيرادات قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية بنسبة 10.8% مدفوعا بنمو مبيعات رقائق البطاطس وحليب الأطفال، فيما انخفضت إيرادات قطاع التجهيزات الغذائية 10.1%، حيث تراجعت مبيعات هذا القطاع في كل من الكويت وقطر، وأيضا تراجعت إيرادات قطاع الخدمات الغذائية 4.3% متأثرا بتوقف عمليات الخدمات الغذائية بأفغانستان وتراجع المبيعات بالكويت.



وفيما يخص مجال غير الأغذية، فقد بلغت إيراداته 63.2 مليون دينار مسجلة انخفاضا بنسبة 5.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتمثل إيرادات هذا المجال نسبة 32.5% من إجمالي إيرادات المجموعة.



وتتضمن إيرادات من قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية الذي يمثل 30.1% من إجمالي إيرادات المجموعة، وقطاع الصناعات الذي يمثل 2.4% من إجمالي إيرادات المجموعة، وتراجعت إيرادات قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية بنسبة 6.8% متأثرا بتراجع مبيعات الأدوية والصيدليات، بينما ارتفعت إيرادات قطاع الصناعات 10.5% بسبب نمو مبيعات الزيوت والشحوم والمنتجات البلاستيكية.