الرياض - مفرح الشمري



تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكل»، انطلقت أول من أمس أعمال الدورة الـ 22 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بمشاركة وزارة الإعلام الكويتية بقطاعي الإذاعة والتلفزيون، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة بالتكليف د.يوسف السريع.



افتتح المهرجان وزير التجارة وزير الإعلام المكلف السعودي ماجد القصبي الذي طالب في كلمته بتضافر الجهود العربية أمام التطورات التقنية العالمية حاليا في الإعلام الجديد للوصول إلى صناعة إعلامية محترفة مؤثرة تساعد على إيصال رسالة العالم العربي بطريقة فاعلة.



وأوضح القصبي أن المهرجان يمثل فرصة ثمينة ومنصة واعدة للتشاور والتعارف لتنسيق الجهود ومواجهة التحديات لصناعة إعلام عربي جديد مؤثر في محتوى يليق بقيم وعادات مجتمعاتنا، مشيرا إلى أن المهرجان العربي يمثل بتاريخه فرصة للاحتفاء بالمبدعين وصقل المواهب، معلنا عن مبادرة السعودية لدعم المواهب العربية لتحفيز الإبداع والمبدعين والارتقاء بصناعة الإعلام بوسائله المتطورة تقنيا وصولا إلى إعلام عربي ينافس عالميا.



من جهته، قال الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة بالتكليف د.يوسف السريع لـ «الأنباء»: الكويت حريصة على المشاركة في المهرجانات الإعلامية والفنية، خصوصا ان المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مهرجان عريق، وهو ملتقى العرب منذ 40 عاما في تونس، وحاليا نلتقي في الرياض من خلال هذه الدورة الاستثنائية لتبادل الخبرات والتجارب، وأيضا المنافسة على الجوائز، وهو العنوان الرئيسي في كل مهرجان تشارك فيه الكويت.



وتشارك وزارة الإعلام في المهرجان بمجموعة من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية، وهي حلقة خاصة عن الفنان الكويتي الراحل غانم الصالح من خلال برنامج «إعلام العرب»، وبرامج «أعجوبة الزمان» و«الشباب والعمل التطوعي» و«فورت نايت» و«المركبة المجهولة» و«مال وأعمال» و«تحدي وإرادة» وفلاش توعوي للبيئة، كما تشارك الوزارة بأعمال لقطاع التلفزيون، وهي: برنامج «الرسام» ومسلسل «دحباش» وبرنامج «ليلة خميس» وفيلم عن القضية الفلسطينية بعنوان «إلى أن نعود».



جدير بالذكر أنه افتتح على هامش المهرجان معرض «مستقبل الإعلام» والذي يشارك فيه أكثر من 200 شركة تقنية ومحطات تلفزيونية، ويتضمن جلسات حوارية ونقاشية حول «مستقبل الإعلام الجديد» والتقنيات الفنية الموجودة فيه حاليا.



وقد تميز جناح الكويت بتوافد الحضور إليه من خلال إبراز مسيرة الإعلام والفن الكويتي الطويلة سواء في التلفزيون أو الإذاعة.



«السماعات» ظلمت المهندس



أحيا حفل الافتتاح المطرب المميز ماجد المهندس الذي قدم العديد من أغانيه القديمة والجديدة وتصدى لقيادة الفرقة المايسترو مدحت خميس، ولكن مثل ما يقولون «الحلو ما يكمل» بسبب «سماعات» الصوت التي ظلمت كثيرا ماجد المهندس.



ضيوف شرف المهرجان



كرّم المهرجان العديد من الفنانين والإعلاميين من ضيوف الشرف مثل: نادية الجندي، إلهام شاهين، سناء منصور، الناصر السيباني، عبدالمنعم عمايري، سيد رجب، ماجد الغامدي، د.شذى سالم وغيرهم.



«غالية»جديد العنزي



كشف المنتج محمد سامي العنزي، من خلال جناح شركته «عين المها» في معرض «مستقبل الإعلام»، عن بوستر مسلسله التلفزيوني الجديد «غالية»، والذي يتناول حقبة تاريخية مرت على المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها.