أفادت تقارير اعلامية سورية محلية ان ايران ستزيد كميات النفط الخام المرسلة الى سورية.



ونقلت صحيفة «الوطن» عن مصادر ايرانية وصفتها بـ«المطلعة» إن طهران اتخذت قرارا مؤخرا برفع كمية تزويد سورية من النفط الخام لتصل إلى ثلاثة ملايين برميل شهريا.



وبينت المصادر بحسب ما نقلت الصحيفة، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتخذ قرارا بزيادة كميات التوريدات النفطية إلى سورية من مليوني برميل شهريا إلى ثلاثة ملايين برميل لمساعدتها في تجاوز أزمة الطاقة، حيث يعاني السوريون في توفير مادة المازوت خصوصا للنقل والتدفئة مع دخول فصل الشتاء.



المصادر أكدت أن وصول الناقلات المحملة بالنفط متواصل منذ تفعيل الخط الائتماني الجديد بين إيران وسورية، والذي جرى التوقيع عليه بعد زيارة الرئيس بشار الأسد الأخيرة لإيران في مايو الفائت، وسيجري تزويد سورية بالكميات الإضافية خلال الفترة القليلة المقبلة.



وكان مدير المعهد الديبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين عماد مصطفى وسفير سورية في طهران شفيق ديوب بحث قبل ايام مع عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، وآلية متابعة الملفات الثنائية التي بحثها المقداد مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال زيارته الأسبوع المنصرم للعاصمة طهران.