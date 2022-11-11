التقى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وفدا من مؤسسي وأعضاء فريق «اكسبو 965» للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين.



وذكرت الوزارة في بيان صحافي، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والمشاريع ذات العلاقة بالحفاظ على التراث الكويتي وتكثيف البرامج الثقافية التي تؤصل لهذا الهدف وتؤكد على الهوية الكويتية إضافة الى بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة وفريق «اكسبو 965».



وأشارت إلى أنه تم خلال اللقاء أيضا مناقشة الوضع القائم للحرف اليدوية في الكويت وطرق تطويرها لتسهم بشكل عملي في رفع مستوى الدخل الفردي والأسري اضافة الى مساهمته الفاعلة في زيادة الناتج الوطني بما يتوافق مع رؤية «كويت جديدة 2035».