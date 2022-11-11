حنان عبدالمعبود



قام قطاع الرقابة ونظم المعلومات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بزيارة ميدانية لمشروع مدينة المطلاع السكني ممثلا بنائبة المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات أمينة عبدالكريم العوضي وعدد من مهندسي القطاع للاطلاع على خط سير العمل في بعض المشاريع الإسكانية (المباني العامة - المدارس - المساجد - المراكز الصحية) وغيرها.



كما اشتملت الزيارة على متابعة المختبرات التي يتم بها عمل الفحوصات على المواد الإنشائية التي تستخدم في مشاريع المؤسسة، بالإضافة إلى هذا تمت زيارة لوحدات الخلط الخرساني التابعة للشركات المتخصصة والتي قامت المؤسسة بتخصيص مساحات لها لإقامة خلاطات مركزية لها داخل المدينة، وذلك تسهيلا للمواطنين الذين يبنون قسائمهم ولتقليل شاحنات الأسمنت على الطرق الرئيسية المؤدية الى مدينة المطلاع.