أكد محافظ حولي علي الأصفر أهمية الشراكة المجتمعية والدور الاجتماعي الذي تقوم به جمعيات النفع العام بمختلف اختصاصاتها.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمكتبه في ديوان عام المحافظة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.



وتناول اللقاء مواضيع ذات صلة في اختصاصات الجمعية للعمل على تجميل مرفقات المحافظة بالاستعانة في مواهب وطاقات منتسبي الجمعية من الفنانين والمبدعين.



هذا، وتقدم محافظ حولي بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية على ما أبدوه من رغبة جادة للتعاون مع كل الجهات المسؤولة.