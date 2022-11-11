محمد راتب



أكدت سفيرة تركيا لدى الكويت طوبا نور سونماز ضرورة زيادة التنويع في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الكويت وتركيا، بالإضافة إلى القطاعات التقليدية كالسياحة والبناء والتشييد والتجارة، وتطوير علاقات التعاون متعددة الأبعاد في المجالات الحرجة مثل الصناعات الدفاعية والتكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات والطيران والرعاية الصحية والتعليم، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التغيرات العالمية بشكل عملي، والبحث عن فرص جديدة.



جاء ذلك خلال الملتقى التعريفي لمدينة بورصا برعاية جمعية الصداقة التركية -الكويتية وبحضور السفيرة التركية لدى الكويت طوبا نور سونماز، وحشد من رجال الأعمال الكويتيين والأتراك ونائب رئيس بلدية بورصا مراد دمير، ورئيس بلدية عثمان غازي مصطفى دوندار، وصاحب شركة اتيش يابي الراعي الرسمي أحمد اتيش، ورئيس جمعية الصداقة التركية - الكويتية حسام الدين اتيش، ومستشار شركة اتيش يابي في دول الخليج ماهر أوغلو.



وذكرت أننا أمام فرصة تاريخية في النظام العالمي علينا عدم التفريط فيها، مبينة أن علاقات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين قوية، وهي الضامن لعلاقاتنا المستقبلية، متمنية أن تنمو الكويت وتركيا معا، فنحن نحتاج إلى قصص نجاح جديدة، ليس فقط في منطقتنا الإقليمية فحسب، بل أيضا في مختلف أنحاء العالم.



وأضافت ان العلاقات التركية - الكويتية نموذجية تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وبفضل العلاقات بين الشعبين، فإن مستوى علاقتنا يعبر عن جو مستقر وصحي يصلح لتعميق أكبر في مجالات الثقافة والتجارة والاقتصاد وكثير من المجالات الأخرى.



وزادت السفيرة سونماز أن التعاون الاقتصادي والتجاري يقع في القلب من علاقاتنا الثنائية، إلا أن مستوى هذا التعاون، لايزال أقل من علاقاتنا الممتازة في المجال السياسي، فرغم الأرقام المشجعة، لاتزال هناك مساحة كبيرة لمزيد من التطور ولهذا السبب، فإن حدث اليوم مهم جدا فيما يتعلق بالتأكيد على أحد المكونات الأساسية في علاقتنا.



وأشارت إلى أن السياحة تظل ذات أثر بارز في دعم علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، فالكويت هي إحدى الدول التي ترسل أغلب مواطنيها إلى تركيا باعتبارهم سياحا، وقد وصل عددهم في العام الحالي إلى أكثر من 470 ألفا زاروا تركيا حتى سبتمبر الماضي، متوقعة تحقيق أرقام أعلى، مع حلول نهاية العام الحالي.



وبينت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 زاد بمعدل 31.5%، وهو مستمر في الارتفاع خلال العام الحالي أيضا.



وبداية من أغسطس، شهدنا نسبة 38% كنمو سنوي، كمـــا وصـلــت الاستثمارات الكويتية في تركيا إلى ملياري دولار، فالكويتيون هم بين أعلى الأجانب الذين يشترون العقارات في تركيا بمعدل يزيد على 12.500 عقار منذ عام 2015، موضحة أن المشروعات التي تنفذها شركات تركية في داخل الكويت بلغت 0.4 مليار دولار حتى الآن، وهي تسهم في تنمية البنية التحتية الكويتية.



فرص استثمارية



بدوره، قال نائب رئيس بلدية بورصا والممثل الرسمي لرئيس بلدية بورصا مراد دمير اننا نعول على الملتقى في تقوية وتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعب التركي والكويتي، موضحا أنه قبل عدة أشهر قام رئيس بلدية بورصا بزيارة الكويت وأجرى العديد من اللقاءات المثمرة التي نسعى لتكرارها، كما سنعقد بعض اللقاءات التي ستشمل العديد من الفوائد للبلدين.



وذكر أن مدينة بورصا ذات تاريخ صناعي وثقافي وحضاري وسياحي، وقد كانت عاصمة الخلافة العثمانية، وتتميز بالكثير من عوامل الجاذبية التي تزداد مع إضافة رونق الحياة الجديدة، كما أنها تحوي العديد من الفرص العقارية والصناعية والتجارية والغذائية، فهي مدينة أوروبية بطابع جميل مختلف عن كل مدن الدنيا.



طريق أمثل



وخلال الملتقى، ألقى رئيس بلدية عثمان غازي مصطفى دوندار كلمة قال فيها إن هذا الملتقى هو الأول من نوعه لتقوية العلاقات بين الكويت وتركيا، وهو الطريق الأمثل للدخول إلى بورصا والاستثمار فيها بشكل أوسع وأكبر والتعاون بين الجانبين وتبادل الزيارات.



وبين أن بورصا مدينة صناعية وتجارية وسياحية واكبر المدن المنتجة في تركيا، وتم الشهر الماضي افتتاح المصنع الأول في تركيا والذي سيكون نهضة تكنولوجية صناعية تجارية كبرى في البلاد، إلى جانب أنها مدينة الأمن والأمان والهدوء والسكينة وهي كحضن الأمن في الدفء والحنان.



8 جلسات نقاشية



من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة شركة اتيش يابي أحمد اتيش بالحضور في الملتقى، مبينا أن اليوم الأول شهد 4 جلسات نقاشية منها للسياحة العلاجية والشؤون الاقتصادية بالإضافة إلى مجالات متنوعة، واليوم الثاني 4 جلسات في مختلف المجالات لتعزيز العلاقات، معربا عن أمله في تحويل الملتقى إلى لقاء سنوي. الجدير بالذكر أن شركة اتيش يابي من الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات في تركيا وتقوم على الكثير من المشروعات وقد أنهت أخيرا مشروعا يتضمن فللا وشققا سكنية وأجرت العديد من التعاقدات عالية المستوى خلال الفترة الأخيرة.