

أسامة دياب



كـشـــف الـسـفـيـــر الإيطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي أن الدفعة الرابعة من طائرات اليوروفايتر ستصل إلى الكويت خلال أسابيع وقبل نهاية العام، موضحا ان الدفعة الثالثة وصلت في سبتمبر.



وقال كارلو بالدوتشي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر إقامته للإعلان عن فعاليات الأسبوع الثقافي الإيطالي ان التعاون العسكري بين البلدين يسير بشكل جيد، معربا عن سعادته لاستمرار التعاون مع الكويت في مختلف مناحي التعاون الثنائي، مشيرا إلى وجود إقبال كبير من الكويتيين على زيارة إيطاليا، لافتا إلى ان القسم القنصلي أصدر نحو 25 ألف تأشيرة خلال العام الحالي مما يعكس مكانة إيطاليا كوجهة سياحية مميزة لدى الكويتيين، مبينا أن إجراءات إصدار التأشيرة بسيطة جدا ولا تستغرق وقتا طويلا.



وعن التعاون الصحي، أشار إلى انه التقى وزير الصحة مؤخرا، وتمت مناقشة مقترح لتنفيذ مشروع مركز لعلاج الثلاسيميا في الكويت، حيث إن بلاده تتميز في علاج هذا المرض، لافتا إلى ان بعثة الآثار الإيطالية ستعود إلى الكويت مطلع العام المقبل وتحديدا في شهر يناير لاستئناف عملها بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا، مشددا على أن التعاون على صعيد الاستكشافات الأثرية يعتبر من أهم عناصر التبادل الثقافي، مبينا ان البعثة الأثرية الإيطالية لها إنجازات كبيرة، معربا عن سعادته لكون إيطاليا ضيف شرف الدورة الـ 45 من معرض الكويت الدولي للكتاب الذي سيقام في مشرف.



وأضاف: أكثر من 10 دور نشر إيطالية ستعرض كتبها في الجناح الإيطالي الذي تم إنشاؤه خصوصا لهذه المناسبة بالتعاون مع ICE وكالة التجارة الإيطالية، لافتا إلى أن المعرض سيضم عددا من كتب الأدب والموسوعات الإيطالية والأطفال والمراهقين وكتب لتعلم اللغة الإيطالية، بالإضافة إلى كتب عن جمال إيطاليا والمعروفة بالفعل للكثيرين في الكويت، وكتب المهارات في الفن والتصميم والأثاث والسيارات والمحركات وكرة القدم والأزياء والطعام والتصوير الفوتوغرافي، متوقعا من رواد المعرض زيارة الجناح الإيطالي والمشاركة في المحاضرات التي ستنظمها السفارة كل يوم في المعرض عن إيطاليا ورواد الكتابة فيها، موضحا انه سيتم توفير الجدول التفصيلي مباشرة من قبل المنظمين في هذه الأيام، وسيكون هناك أكثر من 15 مناسبة جميلة للاجتماع والمناقشة.



وتابع: ستكون حاضرة في جناحنا أيضا الخطوط الجوية الكويتية، الشريك في جهودنا التنظيمية، كاشفا عن افتتاح معرض بعنوان «Italians and their language» (الإيطاليون ولغتهم) في مكتبة الكويت الوطنية خلال الفترة من 16 إلى 26 نوفمبر، لافتا إلى أن المعرض يحكي قصة اللغة الإيطالية على مر القرون، واستيعابها لكلمات ومصطلحات وتعابير من لغات وثقافات أخرى، بالإضافة إلى عرض لوحات توضيحية تضم معلومات عن اللغة وتميزها بخصائص فريدة.