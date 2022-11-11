ليلى الشافعي



تقدم رئيس وأعضاء اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية بالتهنئة والتبريكات الى صقر السجاري بمناسبة صدور المرسوم الأميري بتعيينه أمينا عاما للأمانة العامة للأوقاف، مشيدين بثقة القيادة السياسية بتوليه هذا المنصب، متمنين لشخصه الكريم النجاح والتوفيق في المهام المسندة إليه للمرحلة المقبلة التي هو أهل لها، ومن ثم تشارك السادة أعضاء اللجنة العلمية لينة فيصل المطوع - مدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية، ود.عيسى زكي، ود.علي الراشد، وأحمد حسين، ود.إبراهيم عبدالباقي، الحديث مع الأمين العام عن آخر تطورات وأعمال اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية.



ودعا د.خالد المذكور (رئيس اللجنة العلمية للمنتدى) الله عز وجل أن يوفق السجاري ويسدد على طريق الخير خطاه لما فيه مصلحة الوقف والواقفين في الكويت، وأن يقود الأمانة إلى الأمام في ظل راعي نهضتنا وقائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين.



وبعد ذلك عقدت اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف اجتماعها الخامس لعام 2022، وذلك في ضوء الترتيبات للإعداد والتحضير لعقد منتدى قضايا الوقف الفقهية الحادي عشر المزمع انعقاده في النصف الأول من عام 2024م.