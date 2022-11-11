محمد الجلاهمة



عثرت أجهزة وزارة الداخلية على عجينة متفجرة داخل كرفان وارد من أميركا اشتراه مواطن من عسكري أميركي.



وبحسب مصدر جمركي لـ «الأنباء»، فإن كلاب الأثر أعطت إشارات بوجود مواد متفجرة داخل الكرفان، وعليه تم تفتيشه والعثور على عجينة تدخل في تصنيع المتفجرات، مشيرا الى أن الكمية المضبوطة ليست كبيرة.



وأضاف المصدر ان مستورد الكرفان ذكر انه اشتراه من عسكري أميركي، لافتا إلى ان الطلقات عبارة عن طلقات شوزن وأخرى خاصة بسلاح ام 16 ، وهي ليست بكميات كبيرة.



هذا، ومن المقرر أن تعيد وزارة الداخلية التحقيق مع المواطن الذي استورد الكرفان المستعمل.