تم اختيار الإعلامي ‫بركات الوقيان‬ مستشارا وخبيرا في منظمة العالم الإسلامي (الايسيسكو) ممثلا للكويت‬.



وقد أصدر وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قرارا بالموافقة على انضمام الوقيان للمنظمة العريقة، ليكون إضافة كويتية إلى الكثير من الشخصيات التي تحمل اسم الكويت في المحافل الدولية لتترك أثرا يشي بما يتمتع به الشباب الكويتي من قدرات وإمكانات.



وقد جاء اختيار الوقيان ممثلا للكويت في منظمة العالم الإسلامي بناء على ما يحمله من خبرات وإمكانات عالية، وذلك حتى تساهم هذا القدرات في عملية تطوير المنظمة.‏