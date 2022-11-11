حقق منتخبا الكويت والإمارات مساء أول من امس فوزين لافتين على حساب لوكسمبورغ وأيرلندا ضمن منافسات بطولة الكويت الدولية التطويرية لهوكي الجليد للسيدات المقامة على صالة نادي الألعاب الشتوية.



وتمكن المنتخب الوطني من هزيمة لوكسمبورغ 5-2 بعد أن ظهرت لاعباته بمستوى رائع دفاعا وهجوما في أشواط المباراة الثلاثة ليضيف (أزرق الهوكي) ثلاث نقاط جديدة رافعا رصيده إلى ست نقاط ليتساوى مع منتخبي الإمارات ولوكسمبورغ في المركز الثاني.



في المباراة الثانية، قلب منتخب الإمارات تأخره أمام نظيره أيرلندا بهدفين دون رد في أول شوطين إلى فوز مستحق 5-2.



وفي المباراة الثالثة انفرد منتخب كولومبيا بصدارة البطولة بعد اكتساحه أندورا 16-0 محققا العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية ليرفع رصيده إلى تسع نقاط، فيما تلقى الخاسر وهو أضعف المنتخبات فنيا هزيمته الثالثة محتلا المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.



وتتواصل البطولة غدا بإقامة 3 لقاءات قوية، إذ يصطدم منتخب الكويت مع نظيره الأيرلندي، بينما يلعب لوكسمبورغ مع أندورا في مباراة سهلة للأول فيما يواجه منتخب الإمارات متصدر البطولة منتخب كولومبيا.