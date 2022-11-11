عبدالعزيز جاسم



وقع اختيار مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم البرتغالي إيمليو بيكسي على 24 لاعبا لتمثيل الأزرق الأولمبي خلال الفترة المقبلة، وهم: عبدالرحمن الفضلي، عبدالعزيز جمال، سلمان البوص، فيصل سمير، يوسف الحقان، عبدالعزيز البحر، حسين أشكناني، سلمان العوضي، عبدالرحمن الشرهان، يوسف ماجد، فهد الفضلي، طلال القيسي، عمر السليم، فهد الحربي، سلطان الفرج، عبدالرحمن كميل، إبراهيم كميل، أحمد اليحيى، عبدالعزيز العتيبي، عبدالهادي العنزي، عمر العنيزان، علي حسين، عبدالرحمن الديحاني، عبدالعزيز بن ناجي.



وسينتظم منتخبنا في معسكر داخلي 13 الجاري، وذلك ضمن استعداداته لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. وسيخوض مباراتين مع المنتخب الفلسطيني في الكويت يومي 19 و22 الجاري.