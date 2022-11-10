ناصر العنزي

حقق الجهراء فوزا عريضا على الفحيحيل بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري زين الممتاز.



وبتلك النتيجة قفز الجهراء للمركز الخامس برصيد "13" نقطة، في حين بقي الخاسر على "12" نقطة.



سجل أهداف الفائز محترفه اوساكا بعد تحضير متقن من عبدالرحمن الحربي سددها على الطائر هدفا جميلا "59"، وأضاف الهدف الثاني رودريغو بعد تمريرة من الحربي أيضا أسكنها مرمى نواف المنصور الذي لم يحرك ساكنا "61" ، وأكد اوساكا تفوق فريقه بهدف ثالث بعد تمريرة من عبدالرحمن الحربي"74"، وختم المتألق اوساكا أهداف فريقه بهدف رابع "84".



والحقيقة ان اهداف الجهراء جاءت مرسومة وملعوبة، فيما سجل هدف الفحيحيل فهد الرشيدي "86".



وفرض الجهراء سيطرته في الشوط الثاني بعد شوط أول خلا من الأهداف والفرص الخطرة وتسابق لاعبوه في اضاعة الفرص، وبرز الرباعي اوساكا ومحمد باجية وعبدالرحمن الحربي ورودريغو بشكل لافت وكانوا وراء الاهداف والفوز المستحق الذي عاد بهم إلى موقع أفضل .



أما الفحيحيل فقد خالف ما قدمه من مستوى في مبارياته السالفة وتلقى خسارة كشفت عن سوء حالته في المباراة وتحديدا دفاعه الذي كثرت به الثغرات في الشوط الثاني.



أدار المباراة عبدالله عرب وجاءت قراراته سليمة.