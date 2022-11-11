عبدالحميد الخطيب

حصدت الفنانة الكويتية الشابة ليالي دهراب لقب «نجمة الجمال والأناقة» لعام 2022، من قبل الاتحاد العالمي الأكاديمي للتجميل والتزيين «منظمة دولية».

وتم منح ليالي اللقب في ختام الملتقى المهني التجميلي السادس الذي أقامه ونظمه الاتحاد في دبي، بعد ثلاثة أيام من الأنشطة المتنوعة من ورشات العمل المباشرة ودورات رفع الكفاءة المهنية والتي شارك فيها عدد كبير من أهم خبراء التجميل والتزين في الوطن العربي.

وفي هذا الصدد، قالت دهراب في تصريح صحافي: سعيدة جدا باختياري لهذا التكريم ليس لأنني سأحمل لقب «نجمة الجمال والأناقة» بل لأن وجودي سيساهم في دعم المجتمع المهني، فأنا وكما يعرفني الجميع مقلة في حضور الفعاليات، إلا أن هذا الملتقى يعتبر ظاهرة نوعية تدعم الكثير من المشاريع الفردية الصغير القائمة على مهن نحبها وتصنع ظهورنا كتصفيف الشعر والماكياج وكل ما يختص بالتجميل والتزيين.

وتابعت: أشكر رئيسة منظمة الاتحاد منال حسن على اختياري من بين الكثيرات، وأتمنى لهم الاستمرار والنجاح الدائم.

الجدير بالذكر أن الاتحاد العالمي الأكاديمي للتجميل والتزيين منح أيضا شهادة الدكتوراه الفخرية لرئيسة منظمة الاتحاد في الجمهورية الليبية سميرة عاشور الدويب تكريما لخبرتها الممتدة على مدار 35 عاما في مجال التجميل، وحصل على جائزة الإبداع والتميز 2022 مصفف الشعر وسيم ستيف الذي تجاوزت خبرته الـ 18 عاما في هذا المجال.