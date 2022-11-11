الفيلكاوي: علاقات ثقافية وفنية ممتدة بين مصر والكويت

القاهرة - هناء السيد

أكد رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين د. نبيل الفيلكاوي على عمق العلاقات التاريخية الممتدة في المجالات الثقافية والفنية بين الكويت ومصر، جاء ذلك خلال افتتاح معرض الكويت في قلب مصر بدار الاوبرا المصرية وذلك بالتعاون مع نقابة التشكيليين المصريين، في حب مصر برئاسة يوسف العميري ويأتي معرض (الكويت في قلب القاهرة) تحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني بمشاركة 47 فنانا تشكيليا وخزافا وموسيقيا من الكويت.

وأعرب الفيلكاوي عن الشكر لاستضافة نقابة الفنانين التشكيليين المصرية المعرض ضمن أسبوع الثقافة الكويتية في القاهرة، مشددا على حرص النقابة على دعم وخدمة الفنانين المنتمين إليها والمشاركة في الفعاليات الفنية والثقافية لنشر الفن الكويتي في المحافل كافة.

أشار إلى أنه «خلال الأيام القادمة سوف ننتقل من دولة إلى أخرى للمشاركة في كل الفعاليات الموجودة من مهرجانات سينما ومسرح».

أوضح الفيلكاوي أن للنقابة مجالات مختلفة في السينما والمسرح والتلفزيون والإعلام المرئي والفن التشكيلي والتطبيقي، مبينا أن النقابة تمكنت من الوصول بالفن التشكيلي إلى المحافل الفنية والثقافية كافة. وأعرب عن العرفان والتقدير للفنانين الكويتيين لمشاركتهم في هذه الفعالية والتي جاءت تطوعا منهم لنشر الفن الكويتي وإثراء المعرض بأعمالهم وإحياء اليوم الثقافي الكويتي. كما شاركت فرقة الجهراء للفنون الشعبية في استعراض الفن الشعبي الكويتي أمام الجمهور من خلال تقديم عدد من الوصلات الغنائية الشعبية والعرضات. ومن المقرر أن يشهد أسبوع الثقافة الكويتية في القاهرة إضافة إلى المعرض ورش عمل مشتركة للخزف بين خزافين من الكويت ومصر ومن ثم استعراض نتائج التعاون بين البلدين.

وافتتح المعرض الدكتورة صفية القباني نقيبة التشكيليين المصريين، والدكتور نبيل الفيلكاوي رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين في الكويت، وعدد من رجال السلك الديبلوماسي بدول عربية، ومجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين والمثقفين في البلدين.

وأكد الفنان علي العوض رئيس قطاع الفنون التشكيلية الكويتية أن القطاع دائما له أنشطة خاصة به تهدف إلى رعاية المواهب وتطوير أساليبهم الفنية ومستواهم بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الجمالي للكويت بشكل عام وتسليط الضوء على الارث الحضاري والثقافي.

من جانبها، قالت د.صفية القبانى نقيبة التشكيليين انه سوف يتم توقيع بروتوكول تعاون فنى بين نقابتى الفنون التشكيلية المصرية والكويتية، لتبادل الأنشطة على الصعيد التشكيلى ونقل الثقافات بين الدولتين.

وأضافت بالتزامن مع فعاليات المعرض سوف تقام ورشة لفن الخزف لعدد من الفنانين المصريين بقرية الفواخير بالفسطاط، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين.

ويأتي المعرض ضمن فعاليات أسبوع الثقافة الكويتية في القاهرة، والذي يقام في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري، ويضم المعرض أعمالا لفناني الكويت للتعبير عن حالة من حالات الارتباط بمصر، وذكريات أيام قضاها في رحابها وبين أهلها، أو يقدم لمسة وفاء وعرفان للقاهرة التي احتضنت الآلاف من الطلبة الكويتيين في مختلف فروع العلم والمعرفة.

ويضم الوفد الكويتي الذي سيزور القاهرة في أسبوع الثقافة، مجموعة من أعضاء اللجنة العليا للفنون التشكيلية بالكويت، ومنهم الفنان علي العوض رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتورة عبير الكندري، والفنانون ديمة القريني، وفهد النجار، ودلال ملك.