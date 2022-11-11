أعربت ‏وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدفت به ميليشيا الحوثي ميناء قنا التجاري في محافظة شبوه بالجمهورية اليمنية الشقيقة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الهجوم الذي يأتي استمرارا للانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في تعديها على المنشآت المدنية يشكل تهديدا لحركتي الملاحة البحرية والتجارة العالمية وخرقا للمواثيق الدولية، الأمر الذي يؤكد أهمية مسارعة المجتمع الدولي في التحرك لوقف هذه الاعتداءات ووضع حد لها.

وشددت الوزارة على موقف الكويت الداعم للجهود الدولية وجهود الأمم المتحدة في سعيها لتمديد الهدنة بما يمهد للتوصل الى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، وبما يحقق للشعب اليمني الشقيق تطلعاته بالأمن والاستقرار.