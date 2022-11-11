أكد الملحق الديبلوماسي بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بدر الديحاني ان الكويت ستواصل جهودها الاغاثية في أفغانستان من خلال التنسيق والعمل الوثيق مع المنظمات الدولية المعنية بالعمل الإغاثي، خاصة مع دخول فصل الشتاء وما له من تداعيات على الوضعين الانساني والغذائي هناك.

وقال الديحاني في بيان الكويت الذي ألقاه مساء الخميس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند (الحالة في أفغانستان) ان الكويت بذلت العديد من الجهود فيما يتعلق بالجانب السياسي وسير النشاط التفاوضي بين الاطراف المعنية وكذلك بالجانبين الاغاثي واللوجستي الخاصين بعمليات الاجلاء.

وأضاف ان «الكويت قامت منذ شهر أغسطس العام الماضي وعلى مدار أسابيع بالعمل والتعاون مع دول متعددة على تنفيذ عمليات اجلاء لـ 15 ألف شخص تقريبا من 32 جنسية مختلفة عبر أراضيها، وذلك لتسهيل عبور جميع الأشخاص وضمان وصولهم الى وجهاتهم النهائية استشعارا منها بإنسانية الأزمة».

وفيما يخص الجانب الإغاثي وانسجاما مع إيمانها الراسخ بدعم العمل الانساني بما يسهم في تعزيز مسار بناء السلام والأمن المجتمعي قال الديحاني ان الكويت قامت بتقديم مساعدات إنسانية للشعب الافغاني الصديق بلغت قيمتها الاجمالية اكثر من 92 مليون دولار أميركي.

وأشار إلى أن آخر تلك المساعدات اعلن عنها في (الاجتماع رفيع المستوى لدعم الوضع الانساني في أفغانستان) الذي عقد في شهر مارس الماضي بدفع 10 ملايين دولار مساهمة رسمية وشعبية والتبرع بخمسة ملايين دولار أميركي إضافية من خلال وكالات الأمم المتحدة المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وأوضح الديحاني ان تلك المساعدات تأتي إيمانا من الكويت بأهمية مساعدة الشعب الافغاني والمساهمة بتوفير الاحتياجات الاساسية له.

وذكر أن الكويت لاتزال تشارك في العديد من الاجتماعات الاقليمية والدولية لتلبية الاحتياجات الاساسية للشعب الافغاني وتنفيذ البرامج التنموية لما لها من اثر واضح ومباشر في تحقيق الاستقرار والأمن الشامل في أفغانستان.

وأكد تطلع الكويت لمواصلة التعاون مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية الخاصة بالنشاط الإنساني والمشاركة كذلك في الاجتماعات والجلسات الاقليمية والدولية ذات الصلة.