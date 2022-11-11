خديجة حمودة



أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قوة ومتانة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأميركية والتي لم تتغير منذ أكثر من أربعين عاما، مشيرا إلى أن هناك الكثير من تقارب الرؤى في العديد من القضايا بين البلدين.



وقال الرئيس السيسي - خلال استقباله نظيره الأميركي جو بايدن في شرم الشيخ وذلك على هامش قمة المناخ COP27 - إنه تم إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان في مصر، ومبادرة للحوار الوطني، مؤكدا أن الأمور في مصر تسير بشكل جيد.



من جانبه، وجه الرئيس الأميركى جو بايدن الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على استضافته في شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ، مضيفا إن مصر هي «أم الدنيا» وهي أفضل مكان لانعقاد قمة المناخ COP27، وأتمنى من هذه الزيارة أن تصبح العلاقات أقوى من الماضي.



وأكد بايدن أن العلاقات المصرية - الأميركية عميقة ولم تتغير على مدار 40 عاما، مشيرا إلى تقارب الرؤى بين مصر والولايات المتحدة الأميركية.



وقدم بايدن الشكر إلى السلطات المصرية على الوساطة والجهود المبذولة لوقف القتال في قطاع غزة.



وعن الحرب الروسية - الأوكرانية، قال إن «مصر تحدثت بقوة عن الحرب في أوكرانيا وكانت الوسيط الرئيسي في غزة».