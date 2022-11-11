خديجة حمودة



أكد وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر المناخ أنه حريص على الاستماع والتشاور مع كل الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي للتعرف على مواقفها والاطلاع على شواغلها، بما يسهم في تقريب المواقف وتحقيق التوافق.



جاء ذلك خلال استقبال ألوك شارما رئيس الدورة 26 للمؤتمر، والذي عقد العام الماضي بمدينة غلاسجو.



وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن «شارما» أعرب عن خالص تمنياته لنجاح الدورة الحالية للمؤتمر، حيث إن نجاحCOP27 يمثل نجاحا لجميع الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي.



وحرص المسئول البريطاني في هذا الإطار على الاستماع لتقييم الوزير شكري لعدد من الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر، ومنها حشد التمويل وتعزيز اجراءات التكيف وتخفيف تداعيات تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار.



وأضاف أبو زيد أن شارما أبرز كذلك التزام بلاده بما سبق أن أعلنت عنه من تعهدات في مجال المناخ، واعتزامها الاعلان عن تعهدات والتزامات جديدة تعزز من إسهاماتها في مجال عمل المناخ الدولي، مشيرا في هذا السياق بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عن مضاعفة التمويل المخصص من جانبها لتعزيز التكيف مع تغير المناخ بمقدار 3 أضعاف بحلول عام 2025.



وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير شكري أعرب عن التقدير لجهود الرئاسة البريطانية السابقة للمؤتمر.