عبدالحميد الخطيب

كشفت الفنانة فخرية خميس عن اختيارها كرئيسة لجنة التحكيم للأفلام الروائية القصيرة في مهرجان الباطنة السينمائي الدولي للأفلام القصيرة والذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما والمسرح في الفترة من 12 الى 15 الجاري، تحت شعار «الإنسان، المكان، الزمان»، متمنية التوفيق لجميع السينمائيين المشاركين في هذا الحدث الفني الضخم.



ولم تخف فخرية سعادتها بهذا الاختيار، ونشرت على صفحتها في «انستغرام» صورة لمشاركتها في المهرجان، وعلقت: «يسعدني مشاركتكم محكمي جوائز مهرجان الباطنة السينمائي الدولي، متمنين التوفيق لجميع المتأهلين، كونوا على الموعد، حليفكم النجاح والتوفيق في مساعيكم الطيبة والنهوض بالمهرجان في أفق فنون السينما، وعلى الموعد بإذن الله تعالى، شكرا لكم وعلى ثقتكم، وأهلا بالاخوة الاساتذة في لجنة التحكيم، ومتيقنة بنجاح المهرجان ومساعيكم الطيبة، بارك الله فيكم».



من جانب آخر، تشارك الفنانة فخرية خميس «أبناء المنصور» النجمين القديرين محمد وحسين المنصور في مسلسلهما الدرامي الجديد «عزيز الروح»، تأليف الكاتب عبدالله حافظ، إخراج مصطفى رشيد، إنتاج «سفن ستايل»، ومعهم في البطولة نخبة من النجوم منهم: هدى الخطيب، عبير أحمد، لمياء طارق، مي البلوشي، حمد العماني، أحمد النجار، شهاب حاجية، وآخرين، ويناقش العمل العديد من القضايا الآنية التي تهم الناس بأسلوب درامي شائق.