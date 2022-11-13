عبدالله الراكان



نظم النادي الكويتي الرياضـــي للسـيــــارات الكلاسيكية التجمع الأول له في الكويت للسيارات الكلاسيكية والمعدلة 2022 في مواقف ابراج الكويت بمشاركة مجموعة من السفراء والإعلاميين والمهتمين بهذه الهواية.



وقال رئيس النادي الكويتي الرياضي لسباق السيارات الكلاسيكية الشيخ علي الخالد ان الحفل يعتبر اول تجمع وإشهار للنادي الكويتي للسيارات الكلاسيكية، مشيرا الى ان الكويت سباقة في اقتناء السيارات الكلاسيكية على المستوى الدولي، مضيفا ان المهرجان ترفيهي بدرجة اولى ويهدف الى ابراز نشاط الشباب الكويتي، موضحا ان عدد السيارات المشاركة تقريبا 500 سيارة بالعرض الموجود حاليا.



وأعرب الخالد عن شكره لهيئة الشباب والرياضة التي اتاحت الفرصة لهذا النادي الذي يعتبر اول نادي يتشكل بالكويت ويجمع السيارات الكلاسيكية والذي حظي بمشاركات كويتية وخليجية، مؤكدا ان المشارك الكويتي يعتبر سباقا في اقتناء السيارات الكلاسيكية على المستوى المحلي.



وبدوره، اعرب السفير البحريني في الكويت صلاح المالكي عن سعادته للمشاركة في معرض السيارات الكلاسيكية، مشيرا الى ان اغلب الشباب في مملكة البحرين من هواة اقتناء السيارات الكلاسيكية وانا منهم، موضحا ان في ممكلة البحرين توجد اماكن متخصصة لإصلاح هذه السيارات والحفاظ عليها.



من جهته، قال عضو النادي للسيارات الكلاسيكية ناصر الشمالي نعيش فعالية موسمية للنادي، مشيرا الى ان المشاركين من جميع الجنسيات خاصة الجمهور المحب للسيارات الكلاسيكية من الامارات والبحرين والسعودية وان هناك اقبالا كبيرا يزيد سنويا.



يذكر ان نادي السيارات الكلاسيكية يساهم في بناء مجتمع أفضل يعمه السلام، من خلال تعليم الشباب الرياضة التي تتم ممارستها طبقا للقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية المعنية باللعبة، عن طريق رسم السياسة العامة التي تحقق وتعزز ممارسة ونشر الوعي برياضة السيارات والدراجات النارية الكلاسيكية لرفع مستواها.