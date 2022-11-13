عبدالعزيز الفضلي



أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني أن اللقاءات مع مراجعي وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستكون مستمرة وثابتة أسبوعيا بواقع كل يوم سبت للتربية، وآخر للتعليم العالي، ترسيخا وتطبيقا لسياسة الباب المفتوح.



جاء ذلك خلال استقباله مراجعي وزارة التربية صباح أمس، وذلك في مكتبه بديوان عام وزارة التربية بمنطقة جنوب السرة، بحضور وكيل وزارة التربية بالتكليف فيصل المقصيد، والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان والوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي، حيث أشار الوزير العدواني إلى أن عملية استقبال المراجعين تأتي تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بتفعيل سياسة الباب المفتوح وتوسيع نطاق التواصل المباشر مع المراجعين، والاستماع إلى شكاواهم والنظر في المعوقات التي تقف أمام إنجاز معاملاتهم في جميع قطاعات الوزارة، وبحث الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحتهم ومصلحة العمل.



وقد اطلع الوزير على معاملات المراجعين في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، حيث تمت إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع وفق اللوائح والنظم المعمول بها في وزارة التربية.



وإذ عبر د.العدواني عن سعادته لاستقبال الاخوة المراجعين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بما يصب في مصلحة العملية التعليمية، أشار في الوقت ذاته إلى حرصه على الاستماع إلى آراء ومقترحات الموظفين في جميع القطاعات التابعة لوزارة التربية، بالإضافة إلى أهل الميدان التربوي من أجل تطوير عجلة العمل بالوزارة، مؤكدا أن التواصل مع المواطنين ومنتسبي الوزارة بشكل مباشر يحقق مزيدا من الشفافية ويبني جسور الثقة بينهم وبين والوزارة.



وجدد الوزير العدواني توجيهاته للقياديين في الوزارة بتيسير الأمور للمواطنين والمقيمين من خلال توجيههم وحل مشكلاتهم والرد على استفساراتهم، بالإضافة إلى تلبية مطالبهم المتاحة وفق القانون، والتسهيل عليهم وإنجاز معاملاتهم بلا تأخير، مشددا على أهمية التواصل بين المسؤول والمواطن، لإتاحة فرصة تفاعل حقيقية مع قضايا وهموم المواطنين، مبينا أن هذا النهج مستمر ولن يتوقف في جميع قطاعات وإدارات وزارة التربية.