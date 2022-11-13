حقق برينتفورد مفاجأة من العيار الثقيل بعودته ظافرا من ارض مان سيتي 2-1 في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من بطولة انجلترا لكرة القدم. وتجمد رصيد سيتي عند 32 نقطة.



وهي ثاني نتيجة كبيرة لبرينتفورد هذا الموسم بعد ان ألحق خسارة قاسية على ارضه ضد مان يونايتد برباعية نظيفة في الجولة الثانية.



وكان نجم اللقاء هداف برينتفورد ايفان توني وذلك بتسجيله هدفي المباراة، والذي لم يختره مدرب انجلترا غاريث ساوثغيت في التشكيلة الرسمية المشاركة في مونديال قطر على الرغم من تألقه اللافت هذا الموسم .



ودخل مان سيتي اللقاء بسجل مثالي على ارضه هذا الموسم محليا بعد فوزه في مبارياته السبع منذ مطلع الموسم الحالي، لكن برينتفورد وضع حدا لهذه السلسلة، كما انه السقوط الاول له على ملعبه منذ فبراير الماضي.

والخسارة هي الاولى ايضا لسيتي منذ سقوطه امام ليفربول 0-1 في 16 اكتوبر.



وعاد هداف مان سيتي النرويجي ارلينغ هلاند الى التشكيلة الأساسية بعد غيابه عن المباراة الاخيرة ضد تشلسي في كأس الرابطة (2-0) منتصف الاسبوع، واللقاء كان الثالث بين الفريقين وقد حقق برينتفورد فوزه الاول بعد خسارتين.



بدأ برينتفورد المباراة بقوة وكان ندا عنيدا لأصحاب الارض ونجح في افتتاح التسجيل بواسطة هدافه ايفان توني، وعادل «السيتي» بواسطة فيل فودن (45+1).



وضغط «السيتيزن» مطلع الشوط الثاني، لكنه لم ينجح، واستغل برينتفورد اندفاع خصمه ليسجل هدفه الثاني بواسطة توني (90+8)، ليرفع توني رصيده الى 9 اهداف في الدوري.



وفي مباريات أخرى، تغلب ليفربول على ضيفه ساوثهمبتون 3-1، ليقترب من الكبار في المركز السادس وبصعوبة تجاوز توتنهام ضيفه ليدز يونايتد 4-3 في قمة مثيرة، فيما واصل ايفرتون نتائجه المتواضعة بخسارته خارج ملعبه من بورنموث 3-0، وتمكن ليستر سيتي من العودة بنقاط مواجهة وست هام يونايتد كاملة بعد تخطي المستضيف 2-0، وتمكن نوتنغهام فورست من الفوز في ملعبه على نظيره كريستال بالاس 1-0.



ويحل مان يونايتد ضيفا على فولهام في ختام المرحلة. رد فريق «الشياطين الحمر» اعتباره أمام أستون فيلا فثأر لخسارته 1-3 في الدوري بالفوز عليه 4-2 بعد أربعة أيام في كأس الرابطة في مباراة غاب عنها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما يلتقي أستون فيلا مع برايتون.