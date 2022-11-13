واصل نابولي التغريد وحيدا في الصدارة معززا موقعه قبل التوقف المؤقت بسبب مونديال قطر 2022، عندما تغلب على ضيفه أودينيزي 3-2 أمس في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتناوب على تسجيل ثلاثية نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمهن (15)، الپولندي بيوتر جيلينسكي (31)، والمقدوني الشمالي إليف إلماس (58)، فيما أحرز هدفي أودينيزي المقدوني الشمالي الآخر إيليا نيستوروفسكي (79) والألماني لازار ساماردجيتش (82).



وحقق نابولي فوزه الحادي عشر تواليا في الدوري والثالث عشر هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة.



ويبقى نابولي الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن في الدوري، في مسعاه إلى لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ موسم 1989-1990.



من جهته، فشل أودينيزي في العودة إلى سكة الانتصارات وسجل المباراة السابعة له من دون فوز في الدوري بعدما ودع أيضا مسابقة الكأس المحلية على يد مونتسا الوافد الجديد على دوري الأضواء.



وبعدما شكل مفاجأة مع بداية الموسم وكان على مرمى حجر من الصدارة قبل نحو شهر، بات الآن في المركز الثامن مع 24 نقطة.



وستشهد المرحلة اليوم 3 مواجهات قوية بين أتالانتا وضيفه إنتر اللذين يتشاركان عدد النقاط نفسه (27) ويحتلان المركزين السادس والخامس تواليا، فيما يستقبل ميلان حامل اللقب فيورنتينا، ويحل لاتسيو الوصيف ضيفا ثقيلا على يوفنتوس الذي عاد الأسبوع الحالي إلى صفوف رباعي المقدمة. يمكن وصف مواجهة أتالانتا - إنتر بالأكبر هذا الأسبوع في بيرغامو، إذ يفصل بينهما فارق الأهداف فقط في السباق على المراكز الأربعة الأولى.



ورغم الهزيمة أمام يوفنتوس مؤخرا، لا يزال إنتر يحمل زخم احتلال أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل الاستراحة التي تستمر حتى يناير المقبل.



أما بالنسبة لأتالانتا، فقد مني بانتكاسة في مباراته الأخيرة أمام ليتشي (2-1) وكانت خسارته الثانية تواليا بعد السقوط أمام نابولي بالنتيجة نفسها في المرحلة ما قبل السابقة.



في المقابل، سيواصل ميلان سعيه إلى الحفاظ على لقبه، لكنه يواجه خطر التخلف عن الركب. فقد تعادل «روسونيري» بشكل مفاجئ من دون أهداف مع كريمونيزي من قعر الترتيب في المرحلة الماضية، ما أفقده مركز الوصافة بفارق الأهداف عن لاتسيو الذي فاز على مونزا 1-0 الأسبوع الحالي.



وسيواجه ميلان هذه المرة فيورنتينا الذي حقق مؤخرا فوزا مهما على أرضه أمام ساليرنيتانا 2-1.