د.عائشة الهولي: المسابقة رؤية مستقبلية نحو توجه إستراتيجي يعتمد على البحث العلمي



قالت رئيسة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الشيخة فادية السعد إن مشاركة الدول الخليجية والعربية في مسابقة فادية السعد العلمية كان لها بالغ الأثر في إنجاح فعالياتها وإيصالها الى العالمية، مثمنة جهود كل الدول المشاركة فيها، ومعربة عن الأمل في مشاركة أوسع في دورتها المقبلة.



وأشارت الشيخة فادية على هامش حفل العشاء الذي أقامته على شرف عدد من سفراء الدول المشاركة في المسابقة الى أن الانطلاق الى العالمية سيعمل على التنافس الإيجابي بين المشاركين فيها وتبادل الخبرات والتجارب وشحذ العقول والعصف الذهني وتحفيز آلية التطوير والتنمية العلمية للخروج بمشاريع وابتكارات علمية تخدم البشرية.



وقالت ان المبرة تهدف الى المشاركة في تطوير التنمية البشرية وتعزيز تمكين المرأة في المجتمع من خلال تقديم الاستشارات، والدراسات والتدريب وإعداد وتنظيم المؤتمرات والندوات في مجال التربية والتنمية المستدامة.



ولفتت الى ان المبرة تعمل على تنظيم المسابقات وتزكية روح التنافس حول المواضيع العلمية، بما يسهم في صقل مهارات الشباب بالمعارف التي تواكب المستجدات العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة، وإيجاد جيل واع قادر على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تحدث في البيئة المحيطة بهم.



وأشارت الى الحرص على الاهتمام بالشباب والشابات، لتأسيس وتكوين نواة وقاعدة علمية تنهض بالمجتمع وترتقي بالتنمية ويكونوا شركاء في مسيرة الدول ونهضتها وبناء مستقبلها ودعم واحتضان ورعاية الشباب من ذوي الابتكارات والاختراعات منوهة بدور الشباب في قيادة المستقبل وتمكنه من مواقع صنع القرار.



ومن جهتها، استعرضت مدير عام المسابقة د.عائشة الهولي مسيرة المسابقة التي انطلقت في العام 1999، مشيدة بجهود الشيخة فادية السعد للوصول الى هذه المرحلة من التميز والازدهار، وتشجيعها الدائم لتحقيق رؤية الكويت 2035 تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد.



وقالت ان المسابقة تهدف الى تمكين المرأة وتعزيز قدراتها عن طريق الاستثمار في طالبات اليوم واكتشاف مواهبهن وصقلها وتنميتها بما يعود بالنفع عليهن وعلى مجتمعاتهن، لافتة الى إن المسابقة رؤية مستقبلية للمضي قدما نحو توجه استراتيجي يعتمد على تنفيذ خطط طموحة للبحث العلمي لمواكبة تقدم المسيرة العلمية التي تستلهم مبادئها من خطة التنمية.



وأوضحت ان المسابقة تعزز مهارات البحث العلمي والعمل الجماعي وتحفز آلية التطوير والتقدم في مجال البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة، وتسهم في إعداد جيل من الطالبات الموهوبات والفائقات في المجالات العلمية وتعمل على صقل موهبة الطالبات في المجال العلمي والتقني والعمل الجماعي وتساعد على تنمية خيال الطالبة العلمي وربطه بمجالي الهندسة والتقنية وتنمية المهارات في الفنون الجمالية والتعبير الإبداعي.



وتضمن الاحتفال الذي حضره سفراء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر ومصر والأردن والمغرب وفلسطين واندونيسيا، عرض فيديو يستعرض مراحل المسابقة على مدى 23 عاما من النجاح والانطلاق من المحلية الى الخليجية والعربية ومن ثم العالمية.