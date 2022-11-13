تعاملنا مع منازل غمرت مياه الأمطار سراديبها وإنقاذ العالقين في مركباتهم

ذكر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام العقيد محمد الغريب أن فرق الإطفاء تعاملت مع 147 حادثا يوم الجمعة الماضي خلال فترة هطول الأمطار، وقدمت الدعم والإسناد إلى فرق وزارة الأشغال العامة لإعادة فتح بعض الطرق والأنفاق مثل نفق القيروان وطريق الوكالات بالشويخ الصناعية، من خلال استخدام المضخات الهيدروليكية العملاقة والمتطورة.



وقال العقيد الغريب إن من بين الحوادث التي تعاملنا معها منازل غمرت مياه الأمطار سراديبها وإنقاذ العالقين في مركباتهم بالطرق.

هذا، وناشد العقيد الغريب المواطنين والمقيمين باتباع إرشادات وسائل الإعلام في حالة التقلبات الجوية وعدم دخول مستنقعات المياه لعدم التعرض إلى حوادث، لا قدّر الله.