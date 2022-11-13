عبدالعزيز الفضلي

تعرض عدد من معلمي ثانوية بلاط الشهداء التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية في نهاية دوام اليوم، الى اعتداء من قبل شقيق طالب، حيث كشف مصدر من داخل المدرسة ل "الأنباء"، ان طلبة حصل بينهم خلاف غير أن أحدهم استنجد بشقيقه من خارج المدرسة الذي وصل مسرعاً لإنقاذ شقيقه وعند دخول المدرسة تطورت الأمور وتدخل المعلمون واشتد الاشتباك بينهم بوجود رجال الداخلية الذين حضروا على الفور، مشيرا المصدر الى ان احد المعلمين تعرض الى طعن، كما تم الاعتداء بالضرب على بقية زملائه الذين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج .