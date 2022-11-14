أصدر مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني «فنار» العدد الـ18 من مجلته «فنار» الربع سنوية المتخصصة في مجال العمل الإنساني والخيري، عن دور مراكز البحوث والدراسات في توثيق تاريخ الكويت ومسيرتها الإنسانية، ونقل تجربة العمل الإنساني، باعتباره جزءا من تاريخ الكويت التي آمنت بالعمل الإنساني منذ القدم، وجعلته ضمن خططها التنموية ورؤيتها «كويت جديدة 2035».



وقد خصصت المجلة في هذا العدد ملفا رئيسيا يرصد أهم المراكز البحثية الكويتية، والتي لها دور في تدوين تاريخ وتراث الكويت منذ القدم، وتوثيق العمل الإنساني الكويتي محليا وخارجيا باعتباره أحد قطاعات الدولة التي برعت فيها، سواء على الصعيد الرسمي أو الأهلي أو منظمات المجتمع المدني، حتى تتضح تجربة العمل الإنساني أمام الأجيال المتعاقبة وأمام دول العالم المختلفة.



ويستعرض العدد بعض الإصدارات التي أنتجها مركز فنار خلال الفترة الماضية، ومنها: كتاب «الفرق التطوعية في الكويت.. نماذج شبابية ملهمة»، وكتاب «إصدارات كويتية عن الغزو والتحرير في مكتبة صالح المسباح»، ويختتم العدد بمقال مسك الختام لرئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية أ.د.عبدالله يوسف الغنيم بعنوان «مركز البحوث والدراسات الكويتية.. ثلاثون عاما من التوثيق لتاريخ الكويت».