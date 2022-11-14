كرم بنك الخليج الفرق الفائزة في النسخة الأولى من مسابقة الهاكاثون «Hackathon»، التي أقيمت مؤخرا، بالتعاون مع شركة «كودد» لتنمية الموارد البشرية، وبمشاركة نحو 135 من المتخصصين والهواة، من مختلف الفئات والأعمار، في مجالات برمجة التطبيقات الذكية، ومواقع الإنترنت، والحلول التقنية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، والمصارف الرقمية.



وكانت اللجنة المنظمة للمسابقة قد أعلنت فوز فريق Noobs. بالمركز الأول وبجائزة قيمتها 1000 دينار، في حين فاز فريق Undefined بجائزة المركز الثاني بقيمة 500 دينار، وفاز فريق Fintech Expert بجائزة المركز الثالث بقيمة 250 دينارا.



وعبر الفائزون عن شكرهم لبنك الخليج، ورعايته المتواصلة للمواهب الشبابية الكويتية في مجال التكنولوجيا داخل البنك وخارجه، وهي الجهود التي من شأنها دعم المواهب الوطنية وتطوير مجتمع تكنولوجي محلي، يساهم في رحلة التحول الرقمي في مختلف القطاعات بالكويت.



وقالوا إن مسابقة «الهاكاثون»، وفرت فرصة متميزة للتجمع وتبادل الأفكار، بين المتخصصين والهواة من المبرمجين والمهندسين وذوي الخبرات التقنية والعلمية، وكذلك تبادل الخبرات والأفكار، ما يساهم في ابتكار أفكار جديدة قابلة للتطبيق. يشار إلى أن الهاكاثون أصبح ثقافة معروفة ومنتشرة بين المبتكرين والمطورين كنشاط للعصف الذهني والخروج بأفكار إبداعية تساهم في تطوير مجال أو قطاع معين، من شأنها تطوير وتحديث هذا المجال، من خلال تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات ناجحة قابلة للتطبيق.



وتأتي مبادرة بنك الخليج بإطلاق مسابقة «الهاكاثون» في إطار استراتيجيته الخمسية إلى 2025، التي تستهدف تكريس مكانته الريادية في الكويت كبنك المستقبل، ودعم الاستثمار في الحلول التكنولوجية الشاملة، وكذلك في إطار دعمه لرؤية الكويت 2035، التي تضع التحول الرقمي والكوادر البشرية ضمن ركائزها الأساسية.



وتعد مسابقة «الهاكاثون» واحدة من المبادرات العديدة التي أطلقها بنك الخليج بهدف تزويد المجتمع بمجموعة جديدة من المهارات والتحديات، مما يساعد الأجيال القادمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد والمساهمة في المنفعة الجماعية من خلال البيانات والخدمات الرقمية.