قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن الاقتصاد العالمي المنقسم يهدد بانكماش نسبته 1.5% سنويا.

وحذرت من مخاطر على الاقتصاد العالمي جراء التنافس بين الصين والولايات المتحدة، ووصفت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على الواردات الصينية بأنها تأتي بنتائج عكسية.



وقالت غورغيفا في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست: «ربما نكون نسير دون أن نشعر باتجاه عالم أكثر فقرا وأقل أمنا جراء ذلك».

وأضافت غورغيفا، التي ولدت ونشأت في بلغاريا، في المقابلة: «لقد عاصرت الحرب الباردة الأولى على الجانب الآخر من الستار الحديدي. ونعم الجو شديد البرودة هناك... وإقحام جيل جديد في حرب باردة ثانية... هو أمر غير مسؤول على الإطلاق».



ولم يحل الرئيس جو بايدن بعد القضية الرئيسية المتعلقة بالرسوم الجمركية التي فرضها سلفه على بضائع صينية وكلفت المستوردين الأميركيين مليارات الدولارات.

وعلقت غورغيفا على الرسوم التي تعود لعهد ترامب بالقول: «من المهم التفكير بتأن في الإجراءات وما قد تسفر عنه من أخرى مضادة، لأنه بمجرد إخراج الجني من المصباح، سيكون من الصعب إعادته».

ويكافح فريق بايدن منذ أشهر بطرق مختلفة لتخفيف تكاليف الرسوم المفروضة على الواردات الصينية في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة كبح التضخم.

وسبق أن قالت مصادر مطلعة لـ «رويترز» في أغسطس إن المناورات العسكرية التي تجريها الصين حول تايوان دفعت مسؤولي إدارة بايدن لمعاودة التفكير بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء بعض الرسوم أو فرض رسوم أخرى على بكين.