ضرار الغانم: الشركة استمرت بالتوسع في خدمات صناعة السوق.. لتغطي 8 شركات بالسوق الكويتي



أعلنت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى والمنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث حققت الشركة صافي ربح للمساهمين بلغ 533 ألف دينار، مقارنة بمبلغ 13.79 مليون دينار لنفس الفترة من 2021، فيما بلغ صافي ربح الشركة خلال الفترة نحو 1.1 مليون دينار.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن إجمالي الإيرادات بلغ 11.24 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 25.2 مليون دينار لنفس الفترة من 2021، متأثرا بالتراجع الحاد لأسواق الأسهم العالمية بسبب مستويات التضخم، وارتفاع الفائدة، واستمرار حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الظروف الجيوسياسية، ما أدى إلى ارتفاع احتمالات الركود والنظرة المستقبلية غير المستقرة للأسواق.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة ضرار الغانم: «استمر الاقتصاد العالمي بمواجهة العديد من التحديات متأثرا بالحرب في أوكرانيا. كما أن هناك دولا ما زالت تعاني من تأثير جائحة كوفيد-19، والسياسات الحكومية المتخذة لمواجهة الجائحة.

وقامت البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة تدريجيا لكبح مستويات التضخم، التي ألقت بتأثيرها على تمويل الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي. وأدت كافة هذه العوامل إلى تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبالأخص في اقتصادات مجموعة العشرين».



وأضاف الغانم بالقول: «عانت أسواق الأسهم العالمية منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث تراجع مؤشر (S&P 500) بنسبة 24.8%، كما تراجع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انتلجنس العالمي (MSCI World) بنسبة 26.4%، إلا أن أداء أسواق الأسهم الخليجية كان أكثر ثباتا مع تراجع مؤشر الأسهم الخليجية (S&P GCC) بنسبة 0.9% وارتفاع مؤشر السوق الكويتي العام بنسبة 0.9%، ونتوقع أن تواجه أسواق المال العالمية والقطاع العقاري وأساسيات الأعمال التحديات على المدى القريب، حيث تواصل البنوك المركزية سياسة التشديد على السيولة».



وأوضح انه فيما يتعلق بنتائج الأشهر التسعة الأولى من 2022، فقد سجل «المركز» إجمالي إيرادات (باستثناء الخسارة من الاستثمارات بالقيمة العادلة) بلغت 12.18 مليون دينار، بارتفاع نسبته 12.5% على أساس سنوي، وجاء هذا النمو مدفوعا بالأداء الإيجابي مع ارتفاع أتعاب الإدارة والعمولات بنسبة 32.73% إلى 9.3 ملايين دينار، مقارنة بـ 7.01 ملايين دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2021.



وأشار إلى أن عمليات الاستثمار في القطاع العقاري استمرت مع التركيز على المشاريع ذات الأسس القوية ومشاريع التطوير العقاري ذات المزايا التنافسية المتكاملة، كما قمنا بتنفيذ العديد من صفقات الخدمات الاستثمارية المصرفية التي يتميز بها «المركز» منها إصدارات أسهم وسندات واستشارات، كما توسعت الشركة في خدمات صناعة السوق، لتغطي حاليا 8 شركات في السوق الكويتي، كما تميز أداء صناديق «المركز» العقارية والأسهم عن مؤشراتها.