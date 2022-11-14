حنان عبد المعبود



أعلن نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير في «السكنية» عمر الرويح عن فتح باب التخصيص على 114 قسيمة بمشروع مدينة جابر الأحمد للأولوية التاريخية حتى 1999/12/31 وما قبل بدءا من الأحد 20 نوفمبر.



وقال الرويح في تصريح صحافي إن توزيع 114 قسيمة في مدينة جابر الأحمد جاءت بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، حيث سيجري توزيعها كقسائم حكومية أرض وقرض بعد أن تم الاتفاق على تأجيل ربط المشاريع الإسكانية بالمطور العقاري وذلك حتى اقرار القانون الخاص به.



ولفت الى أن التخصيص على القسائم سيكون لأصحاب الطلبات الإسكانية المسجلة حتى 31/12/1999 وما قبل، مبينا أن التقديم سيكون متاحا من خلال خدمات المؤسسة عبر تطبيق «سهل» ومن لديه قرار تخصيص على أي من المشاريع الإسكانية ومشمول بالأولوية التاريخية يمكنه تغيير التخصيص على المنطقة.