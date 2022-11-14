أسامة أبوالسعود



دعا نائب رئيس نقابة العاملين بشركة «إيكويت» لصناعة البتروكيماويات طارق الفارس الى تشكيل لجنة مشتركة بين العاملين بالقطاع الخاص والهيئة العامة للقوى العاملة لوضع خطة شاملة وتصور لآلية تكويت القطاع الخاص وفي مقدمته القطاع النفطي وتأهيل المتقدمين للوظائف التي يحتاج اليها هذا القطاع العملاق.



وأشار الفارس في تصريح صحافي الى ضرورة وجود تنسيق كامل مع لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة لتكون قرارات اللجنة الوطنية ملزمة، وأن يتم إصدار التشريعات القانونية لذلك، إذا لزم الأمر، مشددا على ضرورة توافر البيئة الخصبة لإبداع الشباب والفرص الوظيفية الحقيقية في القطاع النفطي الخاص وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل بالشركات النفطية الخاصة.



واعتبر ان الشباب الكويتي يمتلك كل المؤهلات العلمية للعمل ويبقى فقط توفير المناخ اللازم لذلك، وهو ما ندعو الحكومة ممثلة في «القوى العاملة» للقيام بهذا الدور الحيوي والاستراتيجي.



وأكد ان مقياس نجاح اي حكومة في العالم يكون وفق ما توفره من فرص عمل حقيقية لقدرات وطاقات شبابها، مؤكدا ان حكومة الكويت لم تدخر جهدا في توفير الدعم لأبناء الوطن وهو ما نأمل ترجمته من خلال اللجنة المقترحة خلال الفترة المقبلة.